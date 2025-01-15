НАТО запускає нову місію з патрулювання Балтійського моря: чим це загрожує Росії

У НАТО оголосили про запуск місії з патрулювання Балтійського моря для захисту підводної інфраструктури. Адже росіяни продовжують здійснювати диверсії, перебиваючи кабелі зв'язку, підриваючи енергетику тощо.

Випадок з танкером, який Фінляндія фактично арештувала, висаджуючи десант на борт, підтверджує те, що події можуть розгортатися доволі в гострому вимірі. Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко сказав 24 Каналу, чи здатна нова місія НАТО стабілізувати ситуацію у Балтійському морі.

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"Нарешті в НАТО зрозуміли це"

У Балтійському морі НАТО має серйозну перевагу над Росією, яка є єдиною країною, що не входить до Альянсу й розташована на узбережжі Балтійського моря. Росія контролює лише 7% узбережжя, а країни НАТО – 93%.

За останні 40 років Росія втратила фактично 43% Балтійського узбережжя, тому що раніше його контролювали країни колишніх радянських республік й країни-сателіти.

Перевага військово-морських сил у Балтійському морі на боці НАТО мінімум 12 до 1. Нині на узбережжі домінують технологічно й промислово розвинуті країни, яким росіянам складно протистояти,

– зазначив Риженко.

Росії вкрай потрібна робота судноплавства через Балтійське море, тому що з портів Усть-Луга, Приморськ, Санкт-Петербург постачається багато вантажів, зокрема нафти й газу. Тому протягом останніх років Москва завдає гібридного впливу на ці країни.

Врешті-решт країни НАТО зрозуміли, що ситуація дійсно дуже небезпечна й ініціювали місію "Балтійський вартовий". Реалізувати вони її зможуть,

– зауважив капітан 1 рангу запасу ВМС.

Балтійське море не широке й теоретично кожна прибережна країна може оголосити додатково до територіальних вод ще по 12 морських миль до зони, що прилягає. Тоді буде легальне право огляду суден в межах цих 24 миль берегової лінії.

До того ж НАТО має технологічну, кількісну, якісну переваги в силах та засобах. Вони ретельно підготували цю місію, яка швидко вплине на безпеку натівських країн, так і буде сприяти безпеці України,

– додав Риженко.

На його думку, судноплавство так званого "тіньового флоту" балтійських портів або припиниться, або значно скоротиться, що вплине на прибутки в російський бюджет.

До слова, Швеція вперше в історії братиме участь у патрулюванні Балтійського моря разом із НАТО.