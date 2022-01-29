НАТО проведе навчання бойової групи в Естонії

Естонські військовослужбовці разом із дислокованою у країні групою НАТО проведуть спільні навчання. Відпрацьовуватимуть ведення бойових дій у зимових умовах.

Про це повідомив командир першої піхотної бригади сил оборони Естонії полковник Андрус Меріло.

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Під час заходу, який називатиметься Winter Camp, тренуватимуть взаємодію військовослужбовців Великої Британії, Франції та Естонії. На маневрах буде задіяно:

бронетехніку;

піхоту;

штаби;

інженерні частини.

Навчання спрямовані на розвиток навичок у британських, французьких й естонських солдатів з підтримки боєздатності особового складу та дій важкої бойової техніки в зимових умовах, а також найбільш ефективного планування та ведення наступальних та оборонних операцій,

– сказав Андрус Меріло.

Окрім цього, також відпрацьовуватиметься взаємодія сухопутних і військово-повітряних сил, зокрема залучення дислокованих на авіабазі Емарі бельгійських винищувачів F-16.

Навчання НАТО у Середземному морі

Північноатлантичний альянс проводить масштабні військові навчання під назвою "Удар Нептуна-2022". Вони стартували у Середземному морі 24 січня та триватимуть до 4 лютого.

Там беруть участь кораблі союзників, командування ударних і допоміжних сил ВМС НАТО і Шостого флоту США. Залучили авіаносець USS Harry S. Truman Carrier і авіаносну групу.

"Удар Нептуна" показують здатність Альянсу інтегрувати морські можливості авіаносної ударної групи. Це показує готовність всього Альянсу до оборони та захисту союзників.

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Маневри пройдуть з 29 січня до 6 лютого, у них візьмуть участь понад 1 400 осіб.