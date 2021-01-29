НАТО провело масштабні тренування у Чорному морі: фото

29 січня 2021 , 18:59
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У Чорному морі війська НАТО провели масштабні військові тренування. Їхня мета – підвищення сумісності сил альянсу та держав-союзників.

Джерело: твіттер 6-го флоту Військово-морських сил США

Операція відбулася за принципом "багатосферності", тобто в повітрі, на морі та кіберпросторі. Крім того, використовували кінетичну та некінетичну зброї.

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Що відомо про тренування у Чорному морі

Участь у тренуваннях взяли кораблі флоту США – есмінець Porter, ракетний есмінець Donald Cook, військовий літак P-8A, авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення та наведення AWACS, а також інші.

Будь то наші кораблі чи літаки, ми тут, у Чорному морі, підтримуємо Болгарію, Грузію, Туреччину, Україну та Румунію,
– мовиться у повідомленні.


НАТО провели військові навчання у Чорному морі / Фото 6-го флоту Військово-морських сил США


Навчання НАТО у Чорному морі / Фото 6-го флоту Військово-морських сил США

Зверніть увагу! 23 січня вперше у 2021 році військовий есмінець США увійшов у Чорне море. Ним став корабель USS Donald Cookе. У Росії заявили, що будуть спостерігати за діями американського есмінця.

Зауважимо, військові кораблі США у Чорному морі беруть участь у проведенні операцій щодо забезпечення безпеки.