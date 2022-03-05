У НАТО ще не усвідомлюють проблеми, – Кулеба про незакриття неба над Україною

Позиція НАТО щодо незакриття неба над Україною не викликає поваги. В Альянсі ще не усвідомлюють, що війна Росії є проблемою не лише для нашої держави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Поки Україна платити за свою свободу людськими життями, НАТО лише демонструє нерішучість.

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"Проблема у цій ситуації є не лише для України, але й для самого НАТО. Просто в Альянсі цього ще не усвідомлюють", – наголосив міністр.

За словами Кулеби, НАТО може тисячу разів сказати, що відчайдушно битиметься за кожен дюйм своєї землі. Однак коли в Альянсі не ухвалюють практичних рішень, то Росія бачить, що це усе є лише словами.

Вона розуміє, що НАТО відчуває страх, а ніщо так не мотивує Росію, як відчуття страху,

– наголосив глава МЗС.

Зараз Москву стримує та лякає лише те, що наші громадяни безстрашно борються за свою землю.

Як зауважив Кулеба, українці мають чітко побачити, що НАТО насправді не є таким, яким вони собі його уявляли, принаймні зараз. Якщо в Альянсі змінять свою позицію, то це буде добре. Однак поки що вона не викликає поваги.

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