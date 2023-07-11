У НАТО затвердили плани захисту від нападу Росії, – Reuters
Джерело:Reuters
За день саміту у Вільнюсі країни НАТО, подолавши блокаду Туреччини, досягли згоди щодо регіональних оборонних планів. У них докладно описано, як Альянс реагуватиме у разі атаки Росії.
Як підкреслюють у ЗМІ, десятиліттями у НАТО не бачили потреби у великомасштабних планах оборони. Річ у тім, що країни Альянсу вели невеликі війни в Афганістані та Іраку. Крім того, у НАТО вважали, що пострадянська Росія більше не становить реальної загрози.
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НАТО має розробити усі можливі сценарії
Зараз в Україні триває війна, яка є найкровопролитнішою в Європі з 1945 року. Ба більше, це жахіття відбувається близько до кордонів НАТО. З огляду на це в Альянсі вирішили розробити усі можливі сценарії та спланувати оборону задовго до конфлікту з таким противником, як Росія.
Щоправда, Туреччина вирішила заблокувати затвердження таких планів. Однак причина полягає не у Росії та Україні. Анкарі не сподобалося формулювання деяких географічних місць, таких як Кіпр.
Суперечки щодо Кіпру між Афінами та Анкарою тривають досі. Зокрема, це одна з причин, чому Туреччина досі не увійшла в ЄС.
Також Туреччина наполягала, щоб Босфор називався "турецькою протокою", і хотіла зробити більший акцент на боротьбі з тероризмом, а не просто зосередитися на загрозі, яку становить Росія.
Оборонні плани НАТО: деталі
Окрім реакції на російську атаку, в цих планах також будуть рекомендації країнам НАТО, як модернізувати свої збройні сили та матеріально-технічне забезпечення.
Необхідність фінансування такого фундаментального зрушення стало однією з причин, через яку лідери Альянсу мають намір підвищити військові витрати. Таким чином мінімальна вимога для країн НАТО становитиме 2% від національного ВВП.
За оцінками офіційних осіб НАТО, для повної реалізації планів знадобиться кілька років. Щоправда, за потреби Альянс може негайно вступити в бій.
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Саміт НАТО у Вільнюсі: які рішення мають ухвалити
- Захід відбудеться 11 – 12 липня.
- За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, у Вільнюсі країни Альянсу хочуть зробити Україну ще сильнішою. Також буде викладено бачення її майбутнього.
- Крім цього, на саміті хочуть оновити політичні зв'язки між Україною та НАТО. Зокрема, реформують роботу Ради Україна – НАТО.
- Окрім українського питання, на саміті обговорять вступ Швеції в НАТО. Раніше його блокувала Туреччина через спалення Корану на демонстрації в Стокгольмі та інші подібні акції. Щоправда, за останньою інформацією, Ердоган усе ж погодився якомога швидше передати протокол про приєднання Швеції та забезпечити ратифікацію.
- Ще одними питанням Вільнюсу стануть вищезазначені плани оборони планів оборони. Складаються вони з чотирьох тисяч сторінок і охоплять три основні регіони: північний (Атлантичний і Арктичний регіони), центральний (Європу від Балтії до Альп) і південний (на південь від Альп до Середземномор’я включно з країнами НАТО, розташованими навколо Чорного моря).