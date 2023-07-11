У НАТО затвердили плани захисту від нападу Росії, – Reuters

За день саміту у Вільнюсі країни НАТО, подолавши блокаду Туреччини, досягли згоди щодо регіональних оборонних планів. У них докладно описано, як Альянс реагуватиме у разі атаки Росії.

Як підкреслюють у ЗМІ, десятиліттями у НАТО не бачили потреби у великомасштабних планах оборони. Річ у тім, що країни Альянсу вели невеликі війни в Афганістані та Іраку. Крім того, у НАТО вважали, що пострадянська Росія більше не становить реальної загрози.

Зверніть увагу Новий Бухарест чи обіцяне членство в НАТО: чого чекати від історичного саміту у Вільнюсі

НАТО має розробити усі можливі сценарії

Зараз в Україні триває війна, яка є найкровопролитнішою в Європі з 1945 року. Ба більше, це жахіття відбувається близько до кордонів НАТО. З огляду на це в Альянсі вирішили розробити усі можливі сценарії та спланувати оборону задовго до конфлікту з таким противником, як Росія.

Щоправда, Туреччина вирішила заблокувати затвердження таких планів. Однак причина полягає не у Росії та Україні. Анкарі не сподобалося формулювання деяких географічних місць, таких як Кіпр.

У 1974 році Туреччина окупувала приблизно 35% території Кіпру. Сталося після перевороту на острові, який влаштувала хунта "чорних полковників". Як наслідок, у 1983 році північна турецька громада проголосила себе Турецькою Республікою Північного Кіпру.Суперечки щодо Кіпру між Афінами та Анкарою тривають досі. Зокрема, це одна з причин, чому Туреччина досі не увійшла в ЄС.

Також Туреччина наполягала, щоб Босфор називався "турецькою протокою", і хотіла зробити більший акцент на боротьбі з тероризмом, а не просто зосередитися на загрозі, яку становить Росія.

Оборонні плани НАТО: деталі

Окрім реакції на російську атаку, в цих планах також будуть рекомендації країнам НАТО, як модернізувати свої збройні сили та матеріально-технічне забезпечення.

Необхідність фінансування такого фундаментального зрушення стало однією з причин, через яку лідери Альянсу мають намір підвищити військові витрати. Таким чином мінімальна вимога для країн НАТО становитиме 2% від національного ВВП.

За оцінками офіційних осіб НАТО, для повної реалізації планів знадобиться кілька років. Щоправда, за потреби Альянс може негайно вступити в бій.

Цікаво Невже у НАТО бояться Росію: яку альтернативу членству готують для України перед самітом Альянсу

Саміт НАТО у Вільнюсі: які рішення мають ухвалити