НАТО знову збирається на позачергове засідання
8 березня 2022 , 20:44Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс Україна
За повідомленнями штаб-квартири НАТО, Північноатлантична рада збирається на нове засідання. Позачергова зустріч відбудеться 16 березня.
Зустріч членів НАТО відбудеться під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга.
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Поки невідомо, про що говоритимуть на засіданні, проте, скоріш за все, обговорення стосуватиметься війни, яку веде Росія проти України.
Засідання відбуватиметься у форматі телеконференції.
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