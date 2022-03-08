НАТО знову збирається на позачергове засідання

За повідомленнями штаб-квартири НАТО, Північноатлантична рада збирається на нове засідання. Позачергова зустріч відбудеться 16 березня.

Зустріч членів НАТО відбудеться під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга.

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Поки невідомо, про що говоритимуть на засіданні, проте, скоріш за все, обговорення стосуватиметься війни, яку веде Росія проти України.

Засідання відбуватиметься у форматі телеконференції.

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