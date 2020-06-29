Ввечері 28 червня в центрі Одеси зафіксували рекордні натовпи відпочивальників. Усі були без захисних масок. А вимог соціальної дистанції не дотримувалися. Крім того, аншлаг був і у нічних клубах.

На довгі вихідні українці масово поїхали відпочивати в Одесу та область, повідомляє 24 канал.

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Увечері 28 червня місто було буквально переповнене. Натовпи відпочивальників заполонили центральні вулиці Одеси.

Усі були без захисних масок. Крім того, абсолютно не дотримувалися вимог соціальної дистанції.

Відповідне відео оприлюднили на телеграм-каналі Міністерство П.

Нічне життя Одеси

Ажіотаж був і у нічних клубах, зокрема в Аркадії, пише телеграм-канал "Новини Одеса". Відвідувачі вже традиційно не дотримувалися карантинних заходів.

У нічному клубі "Ібіца" проходять концерти. Хоча їх обіцяли організовувати в форматі ресторану, відвідувачі виходять до сцени,

– йдеться у повідомленні.

Відпочивальники без масок , дистанції не дотримуються.



У клубах теж порушують карантинні обмеження / Фото "Новини Одеса"

Зверніть увагу! Крім того, порушували встановлені карантинні обмеження і на пляжах як самої Одеси, так і області. Люди масово заполонили пляжі, навіть у зазвичай не дуже популярних місцях.

Нагадаємо, з 22 червня в Одесі посилили контроль за дотриманням карантинних правил.

Які обмеження діють

заборона роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

заборона проведення масових заходів за участю більш, ніж одної людини на 5 метрів квадратних;

заборона відвідування закладів освіти в групах більше ніж 10 людей;

кількість пасажирів у громадському транспорті повинна відповідати кількості місць для сидіння;

перевізники мають забезпечити водіїв засобами захисту;

працедавцям рекомендують змінити графік роботи працівників, аби розвантажити транспорт у години пік;

орендарям пляжів забезпечити відстань між шезлонгами не менше, ніж 1,5 метра;

рестораторам забезпечити відстань між столиками не менше 4 метри і сидіти за ними можуть щонайбільше 4 людей;

стихійна торгівля у зонах відпочинку заборонена.

Влада обіцяла створити в області спеціальні рейдові групи. Вони повинні контролювати дотримання карантинних норм на пляжах та базах відпочинку.

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