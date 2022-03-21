Нацбанк змінив правила зняття готівки з рахунків та виведення грошей за кордон

Національний банк України вирішив збільшити ліміт на зняття готівки з рахунків у іноземній валюті. Натомість отримання готівки з гривневих рахунків за кордоном обмежили.

Нововведення спрямовані на зменшення виведення капіталу з України. Однак вони не стосуються безготівкових оплат товарів та операцій.

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Нововведення Нацбанку

Відтепер з рахунків в іноземній валюті, які були відкриті в Україні, щодня можна знімати більшу суму грошей. Від 30 тисяч ця цифра зросла до 100 тисяч у гривневому еквіваленті.

Тобто за кордоном українці можуть знімати з валютних рахунків до 100 тисяч гривень щодня. Таким же залишається ліміт і в межах країни.

Однак за кордоном з гривневих рахунків можна буде зняти лише до 100 тисяч гривень на місяць. Також НБУ ввів обмеження операцій quasi cash та P2P-переказів. Ці заходи спрямовані на запобігання виведення капіталу за кордон.

Попри це для оплати навчання за кордоном з рахунків українців зняті деякі обмеження. Також обмеження зменшені й для розрахунків, які пов'язані з лікуванням чи смертю українських громадян в інших країнах.