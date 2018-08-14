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Нацбанк продає 100 мільйонів доларів

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НБУ продає долари
НБУ продає долари / ipress.ua

Національний банк України у вівторок оголосив аукціон з продажу до 100 мільйонів повідомляється на веб-сайті Нацбанку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-України".

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Конкурентні заявки приймалися до 11:00.

Під час попереднього аукціону, 3 серпня, НБУ задовольнив 18 заявок на суму 50 мільйонів. Всього на аукціон була подана 41 заявка на загальну суму 75,5 мільйонів доларів за курсом від 27,04 гривень за 1 доларів до 27,095 гривень за долар.

Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 27,0886 гривень за долар.

Нагадаємо, Нацбанк проводив аукціон з продажу валюти 2 серпня. Тоді Нацбанк задовольнив заявки на загальну суму 100 мільйонів доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,0062 гривень.

Теги: Новини України НБУ Курси валют Долар Гроші
Джерело: 24 Канал
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