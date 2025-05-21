НГУ підтвердила ракетний удар Росії по полігону на Сумщині: 6 військових загинуло, 10 – поранено

Нацгвардія України підтвердила російський ракетний удар по полігону у Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання.

На жаль, внаслідок атаки загинуло 6 військових, ще понад 10 – зазнали поранення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу НГУ.

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Ракетний удар по стрільбищу військової частини на Сумщині

Трагедія сталася у вівторок, 20 травня. Вказується, що проводиться службове розслідування.

"Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області", – ідеться в повідомленні.

Внаслідок удару, під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 – поранені.

У Нацгвардії заявили, що раніше були затверджені алгоритми дій у разі повітряної загрози та надані відповідні розпорядження з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу.

Там повідомили, що командира частини відсторонили від виконання обов'язків та вказали, що необхідну інформацію передали правоохоронним органам.