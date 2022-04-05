Нацгвардія взяла Чорнобильську АЕС під охорону

На Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України. Вони охоронятимуть ядерні установки й фізично захищатимуть ядерні матеріали.

Напередодні українські захисники повністю повернули контроль над цією територією. Представники підприємства детально розповіли про ситуацію на АЕС станом на 5 квітня.

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Пріоритетні завдання для підприємства

Насамперед ЗСУ перевірять безпеку майданчика, а також його транспортну інфраструктуру. Крім цього, перевірятимуть радіаційний стан приміщень й об'єктів станції, де перебували окупанти. Адже росіяни, як підкреслили в АЕС, повністю нехтували правилами радіаційної безпеки.

Відбудеться ротація працівників АЕС

Серед ключових завдань підприємства – й ротація персоналу зміни. Мовиться про 46 працівників-добровольців, які прибули туди 20 березня, а також про 13 працівників, які продовжують перебувати на робочих місцях вже близько 1 000 годин, тобто від початку окупації.

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