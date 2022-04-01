Нацгвардійці на Київщині знищили ворога з артилерії та провели зачистку: промовисті фото

На Київщині підрозділи Нацгвардії знищили позиції окупантів прицільним вогнем артилерії. Потім вони провели зачистку району зосередження росіян.

Після потужного вогневого ураження, підрозділи Нацгвардії спалили кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів та вантажівок.

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Також нацгвардійці знищили живу силу російських окупантів.

"Нацгвардія та Збройні Сили України продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання та звільняти від окупантів населені пункти на Київщині", – заявили в МВС.

Нацгвардійці спалили кілька десятків одиниць ворожої техніки / Фото МВС України

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