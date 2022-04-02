Нацгвардійці на київському напрямку захопили ворожі САУ 2С-3 та плавучий бронетранспортер

Бійці Нацгвардії в боях здобули трофейну російську техніку. Українські захисники відібрали у ворога САУ 2С-3 та плавучий бронетранспортер.

Українці щодня успішно знищують техніку російських загарбників. Ще частину воїни забирають як трофеї.

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Нацгвардійці похвалилися новими трофеями

Військові з Нацгвардії в боях заволоділи трофейною російською технікою.

На київському напрямку під час боїв один з підрозділів Національної гвардії здобув трофейну російську техніку САУ 2С-3 та МТ-ЛБ,

– повідомили нацгвардійці.

Українські захисники вже відбуксирували їх в тил.

У Нацгвардії пожартували, що їхні бійці не стали копіювати українських фермерів, які роблять це трактором, а застосували свою техніку. Після незначного ремонту техніка підсилить підрозділ, який воює на цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше українські артилеристи показали в мережі, як один снаряд вражає дві цілі.

Українці забрали у ворога техніку: дивіться відео