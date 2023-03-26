День Національної гвардії: якою є роль військового формування у війні з Росією

26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії України – одного з військових формувань, яке бере активну участь у захисті нашої держави від загарбників. Нацгвардійці протистоять окупантам з 2014 року.

Цього дня 9 років тому Верховна Рада підтримала подання тимчасово виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова про відновлення Національної гвардії України. Процес відбувався на базі внутрішніх військ МВС. Більше про відновлення Нацгвардії та її роль у війні читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Відповідь на російську агресію: відновлення Національної гвардії

Березень 2014 року. Минає кілька тижнів після втечі експрезидента Віктора Януковича до Росії. Тим часом в захопленому Росією Криму відбувається жалюгідна вистава під назвою "псевдореферендум". На Сході та Півдні неспокійно – проросійські сили виходять на мітинги. Назріває війна.

У відповідь на загрози та виклики, перед якими постала наша держава через дії Росії, за поданням Олександра Турчинова Верховна Рада відновила діяльність Нацгвардії, яка була припинена у 2000 році.

По своїй суті Національна гвардія є унікальним збройним формуванням, адже поєднує у собі військову та правоохоронну функції.

У 2014 році бійці Національної гвардії стали на захист нашої держави на Сході, де розпочалися бойові дії. Тоді до складу НГУ, зокрема, увійшли легендарні бригади "Донбас" та "Азов". Зокрема бійці останньої брали участь у боях під Іловайськом та інших операціях спершу АТО, а потім ООС.

Евакуація морпіхів з Маріуполя та звільнення територій: операції НГУ під час повномасштабної війни

Спецпідрозділ Нацгвардії "Омега" вважають однією з найбільш боєздатних груп, яка здобула колосальний досвід під час АТО та ООС і відзначилася в час повномасштабної війни.

Зокрема спецпризначенці неодноразово заходили не тільки у так звану "сіру зону", але й на тимчасово окуповану територію. Навесні минулого року вони навіть зайшли в тил ворожих позицій для того, аби допомогти морським піхотинцям, які вийшли з Маріуполя. Артилеристи з 36-ї бригади вийшли з оточеного міста й пройшли чималий шлях окупованою територією. Один із воїнів вийшов на зв'язок з 74-им розвідувальним батальйоном. Спецпризначенці пройшли 20 кілометрів, знайшли морпіхів та повернулися з ними назад з окупованої території.

Також у районі Великої Новосілки на Донеччині спецпідрозділ "Омега" ліквідував 20 бойовиків батальйону "Ахмат", який так розхвалює Рамзан Кадиров.

Більше про операції спецпризначенців "Омеги" ви можете дізнатися у фільмі, який у лютому цього року презентувала Нацгвардія.

Робота спецпризначенців "Омега" під час повномасштабної війни: дивіться відео

Окремі підрозділи Нацгвардії брали участь у боях на Київщині та деокупації 20 населених пунктів області. Також бійці брали участь у зачистках та розмінуванні регіону.

Також підрозділи НГУ були активними учасниками оборони Рубіжного й Сєвєродонецька на Луганщині. При відході з останнього бійці Нацгвардії знищили півтора взводу окупантів.

Нацгвардійці були активними учасниками Харківської та Лиманської контрнаступальних операцій, зокрема брали участь у звільненні Балаклії, Ізюма, Козачої Лопані, Білогорівки.

Під час контрнаступу на Херсон бійці Нацгвардії також брали активну участь у звільненні правобережжя Херсонщини та окупованої частини Миколаївщини.

Зараз це нацгвардійці воюють пліч-о-пліч з іншими військовими формуванням на найгарячіших напрямках фронту, зокрема в районах Кремінної, Бахмута й Авдіївки.

"Гвардія наступу": роль окремих бригад НГУ в час повномасштабної війни

Зараз Нацгвардія налічує низку бригад з 5 оперативно-територіальних об'єднань. Бійці Нацгвардії 24 лютого 2022 року разом з іншими військовими формуваннями стали на захист України уже в повномасштабній війні з російським агресором.

По всіх напрямках фронту НГУ спільно з іншими формуваннями бере участь у бойових діях – обороні, штурмах та наступах зокрема.

Крім того, узимку 2023 року розпочалася кампанія із закликами вступу до "Гвардії наступу" – проєкт нині покійного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який загинув 18 січня у Броварах. Метою проєкту є створення 8 штурмових бригад для участі у наступі. Їх створюватимуть на базі 8 чинних бойових бригад, 6 з яких – Національної гвардії:

"Буревій" (1-ша Президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка) – з початку вторгнення бійці бригади виконували завдання з оборони Києва, охороняли важливі державні об'єкти та інфраструктуру. Згодом бригада брала участь у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а зараз захищає нашу країну на Бахмутському напрямку;

(1-ша Президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка) – з початку вторгнення бійці бригади виконували завдання з оборони Києва, охороняли важливі державні об'єкти та інфраструктуру. Згодом бригада брала участь у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а зараз захищає нашу країну на Бахмутському напрямку; "Червона Калина" (14 штурмова бригада НГУ) – під час АТО бійці бригади брали участь у боях за Слов'янськ та Дебальцеве. Також ця бригада з 24 лютого брала активну участь в обороні Києва й робила усе для того, аби не допустити прориву окупантів до нашої столиці. Зокрема, бійці бригади розбили колону російських військ біля селища Бузова. Згодом брали участь у боях в Сєверодонецьку, Лисичанську та Білогорівці на Луганщині, Спірному та Верхньокам'янському Донецької області;

(14 штурмова бригада НГУ) – під час АТО бійці бригади брали участь у боях за Слов'янськ та Дебальцеве. Також ця бригада з 24 лютого брала активну участь в обороні Києва й робила усе для того, аби не допустити прориву окупантів до нашої столиці. Зокрема, бійці бригади розбили колону російських військ біля селища Бузова. Згодом брали участь у боях в Сєверодонецьку, Лисичанську та Білогорівці на Луганщині, Спірному та Верхньокам'янському Донецької області; "Кара-Даг" (15-та бригада оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади) – з початком вторгнення ця бригада обороняла Мелітополь, Молочанськ, Токмак, Кам’янське, Малу Токмачку. Бійцям вдалося зупинити ворожий наступ на напрямках Василівка – Запоріжжя та Токмак – Оріхів. Бійці відзначилися ефективним знищенням ворожої техніки, зокрема, вони приземлили щонайменше 4 російські літаки та 2 гелікоптери;

(15-та бригада оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади) – з початком вторгнення ця бригада обороняла Мелітополь, Молочанськ, Токмак, Кам’янське, Малу Токмачку. Бійцям вдалося зупинити ворожий наступ на напрямках Василівка – Запоріжжя та Токмак – Оріхів. Бійці відзначилися ефективним знищенням ворожої техніки, зокрема, вони приземлили щонайменше 4 російські літаки та 2 гелікоптери; "Рубіж" (4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука) – ротна тактична група бригади першою прийняла бій з російськими спецпризначенцями в районі аеропорту "Антонов" у Гостомелі під Києвом. Бійцям вдалося знищити 5 ворожих гелікоптерів та пошкодити ще один, а також знищити до роти загарбників. Це відіграло важливу роль в обороні столиці. Згодом брали участь у боях біля Ірпеня, Гути-Межигірської та Мощуна. Після звільнення Київщини бригада захищала Рубіжне та Сєвєродонецьк. На рахунку підрозділу понад 300 одиниць знищеної ворожої техніки й понад 1 000 ліквідованих окупантів.

(4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука) – ротна тактична група бригади першою прийняла бій з російськими спецпризначенцями в районі аеропорту "Антонов" у Гостомелі під Києвом. Бійцям вдалося знищити 5 ворожих гелікоптерів та пошкодити ще один, а також знищити до роти загарбників. Це відіграло важливу роль в обороні столиці. Згодом брали участь у боях біля Ірпеня, Гути-Межигірської та Мощуна. Після звільнення Київщини бригада захищала Рубіжне та Сєвєродонецьк. На рахунку підрозділу понад 300 одиниць знищеної ворожої техніки й понад 1 000 ліквідованих окупантів. "Спартан" (3 бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана) – ця бригада брала участь в обороні Харкова й завадила просуванню окупантів у місто. У перший день вони знищили 4 ворожі танки та ворожий винищувач Су-27. Потім брали участь у звільненні Малої Рогані, Циркунів і Кутузівки у взаємодії з підрозділами ЗСУ. Зараз продовжують боронити нашу державу на Донеччині та Луганщині;

(3 бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана) – ця бригада брала участь в обороні Харкова й завадила просуванню окупантів у місто. У перший день вони знищили 4 ворожі танки та ворожий винищувач Су-27. Потім брали участь у звільненні Малої Рогані, Циркунів і Кутузівки у взаємодії з підрозділами ЗСУ. Зараз продовжують боронити нашу державу на Донеччині та Луганщині; "Азов" – легендарний полк, який став бригадою Нацгвардії. У 2014 році бійці обороняли Маріуполь, брали участь у боях під Іловайськом, здійснили контрнаступ на Широкине у лютому 2015 року, провели успішну Павлопіль-Широкінську операцію у 2015 році та низку успішних бойових завдань у районі Світлодарської дуги. З початку повномасштабного вторгнення полк продовжив захист Маріуполя в надважких умовах блокади та понад 80 днів вели оборону на заводі "Азовсталь" аж допоки не отримали наказ скласти зброю і вийти з території заводу.



Як потрапити до "Гвардії наступу" / Інфографіка МВС

У цей день ми хочемо подякувати воїнам Національної гвардії за захист нашої держави. Тим, хто продовжує боротьбу, хто тільки долучається до неї, хто брав участь у захисті України й тим, хто віддав за державу своє життя!