Нацистський шантаж не пройде: газогін "Ямал – Європа" повністю зупинено

Газогін "Ямал – Європа" вранці 3 березня було повністю зупинено. Це результат агонії кремля, який намагається бодай якось відповісти на нищівні економічні санкції Заходу.

Про зупинку прокачування газу через Польщу у Німеччину повідомляють російські ЗМІ. 24 канал передає деталі.

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Прокачування газу по "Ямал – Європа" повністю зупинено

Вранці 3 березня прокачування газу по "Ямал – Європа" було повністю зупинено, попри бронювання потужностей з боку "Газпрому" до ранку 4 березня. Напередодні на аукціоні був запропонований об'єм у 3,7 мільйона кубометрів на годину, однак затребуваними виявились близько 16,7% потужностей.

Додамо, що "незалежні економічні аналітики" з Росії зараз заявляють, що в умовах відмови Європи від російського газу, їхній країні потрібно "зосередитись на ринку Євразійського союзу".

Фактично, таким чином кремль шантажує Захід і наполягає на сертифікації "Північного потоку-2". Разом з тим, це має пришвидшити курс європейських держав на незалежність від російських енергоносіїв.

"Ямал – Європа" – російський магістральний експортний газогін завдовжки 4 196 кілометрів. Поєднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами на заході Європи.

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