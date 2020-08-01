Нацкомісія затвердила знижені "зелені" тарифи: деталі
Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики та компослуг затвердила знижені "зелені" тарифи. 21 липня законопроєкт ухвалила Верховна Рада, а 31 липня документ підписав президент Володимир Зеленський
Рішення НКРЕКП ухвалила 1 серпня
Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 1 серпня. Про це мовиться у повідомленні на сайті НКРЕКП.
Детально Зеленський підписав закон про зменшення "зеленого" тарифу для сонячних електростанцій
Це технічне рішення, яке приймається на виконання прийнятого і набутого чинності закону. З метою уникнення часового розриву ми приймаємо рішення саме сьогодні,
– зазначила виконувачка обов'язків голови НКРЕКП Оксана Кривенко.
Як змінились "зелені" тарифи
Закон передбачає зниження "зеленого" тарифу:
- для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт – на 15%;
- для СЕС до 1 МВт – на 7,5%;
- для ВЕС з турбінами потужністю 2000 кВт – на 7,5%.
- Для більшості СЕС встановлено "зелений" тариф у розмірі 3,83 гривні за кіловат-годину.
- Найвищий тариф – 7,37 гривні за кіловат-годину. (Зокрема, для СЕС, встановлених одними з перших),
- Найнижчий – 3,29 гривні за кіловат-годину.
- Для переважної більшості ВЕС тариф становить 2,82 гривні за кіловат-годину або 3,39 гривні за кіловат-годину.
Скільки підприємств володіють СЕС та ВЕС
Зазначимо, що всього в проєкті постанови перераховано 780 суб'єктів господарювання, що володіють СЕС, і 27 суб'єктів, що є власниками ВЕС.