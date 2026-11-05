"Жоден магазин не відновив роботу": у Нацполіції розповіли про розгром мережі U420

Національна поліція України 5 листопада підбила підсумки боротьби з наркокартелем "Хімпром". Правоохоронці наголосили, що закрита у квітні мережа магазинів U420 більше не відновила свою роботу.

Під час нагородження співробітників підрозділу боротьби з наркозлочинністю т.в.о. голови відомства Максим Цуцкірідзе зазначив, що закриття точок збуту стало наслідком системної роботи. Про це повідомили на сайті Нацполіції. Посадовець підкреслив, що держава завчасно ініціювала заборону небезпечного канабіноїду та взяла під контроль групи похідних речовин.

Масштабні спецоперації проти картелю

Національна поліція та МВС ініціювали заборону синтетичного канабіноїду ADB-4en-PINACA ще на етапі підготовки спецоперації. Згодом домоглися запровадження контролю за визначеними групами похідних синтетичних наркотиків. Тепер сама лише зміна формули не дозволяє вивести речовину з-під державного контролю. Мережу U420 закрито, і від квітня жоден її магазин не відновив роботу. Це конкретний результат нашої спільної роботи,

– наголосив Максим Цуцкірідзе.

Боротьба зі злочинною організацією "Хімпром" охопила низку країн. Спільно з правоохоронцями Албанії, Казахстану, представниками Інтерполу та Управління боротьби з наркотиками США українські поліцейські провели багатоетапну операцію з ліквідації вербувальних ланок.

Правоохоронці зупинили діяльність шахрайських кол-центрів, через які людей залучали до наркобізнесу, а також викрили осередки в Україні та за кордоном.

Крім того, під час спецоперації "Рубікон", реалізованої разом із польськими колегами, було знищено 42 нарколабораторії, 134 склади готової продукції та заблоковано 56 наркошопів, а про підозру повідомили 367 фігурантам.

Загалом до суду скеровано обвинувальні акти щодо 420 учасників 85 злочинних груп, а вартість вилученого та арештованого майна досягла 400 мільйонів гривень.

Погрози та замах на журналіста

Розслідування діяльності картелю також викрило корупційне прикриття з боку окремих посадовців правоохоронних органів. У межах спецоперації "Карфаген" детективи з'ясували, що зловмисники платили регулярні хабарі за безперешкодну роботу підпільних кол-центрів.

Раніше стало відомо, що один із керівників мережі U420 готував замах на журналіста Дениса Бігуса через його викривальні матеріали про торгівлю сувенірами з наркотиками.