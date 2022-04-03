Нацполіція посилює патрулювання в усіх звільнених містах Київщини

В усіх звільнених містах на території Київської області Національна поліція України посилює патрулювання.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко під час візиту до міст – Макарова, Бородянки, Гостомеля та Бучі.

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Відомо, що наразі поліцейські здійснюють зачистку території від диверсантів, вибухонебезпечних предметів і боєприпасів.

У нас уже напрацьована схема посилення поліцейської присутності у звільнених від окупантів населених пунктах,

– повідомив Ігор Клименко.

Зокрема він пояснив, що вони збільшують кількість патрульних нарядів, працівників спецпідрозділів та оперативних служб для забезпечення правопорядку та оперативного реагування на повідомлення громадян.

Дивіться світлини від Національної поліції:

Крім того, вручив відзнаки працівникам підрозділів Поліція Київської області та бійцям КОРДу, які мужньо протистояли російським окупантам.

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