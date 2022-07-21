Нацрада анулювала телевізійні ліцензії медіагрупи Ахметова

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення анулювала телевізійні ліцензії каналів "Медіа Групи України", яка належала Рінату Ахметову.

Відповідне рішення Нацрада схвалила на засіданні 21 липня, повідомляє 24 канал. З 22 липня ліцензії 14 компаній, які належали Рінату Ахметову припинять свою дію.

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Які ліцензії анулювала Нацрада

За поданням Медіа Групи Україна, Нацрада анулювала ефірні та супутникові ліцензії телеканалів медіагрупи, зокрема:

"Україна";

"Україна24";

"НЛО.TV";

"Донбас";

"Індиго TV";

"Футбол 1";

"Футбол 2";

"Футбол 3";

Shakhtar TV;

ТРКК "СігмаТВ"

Маріупольське телебачення";

Також рішенням Нацради анульовані ліцензії 2 провайдерів "Медіа Групи Україна":

супутникової платформи Xtra.tv;

ОТТ-платформи Oll.tv.

Представників медіагрупи на засіданні не було

Варто зазначити, що на засіданні Нацради не було жодного представника "Медіа Групи Україна". Тому, як зазначив заступник голови Нацради Олег Черниш, доля абонентів Xtra.tv залишається невідомою.

Також невідомим залишається те, хто замінить канали "Медіа Групи Україна" у загальнонаціональному телемарафоні і чи буде заміна узагалі, оскільки рішення щодо цього не є юрисдикцією Нацради.

Голова Нацради Ольга Герасим'юк подякувала усім працівникам каналів медіагрупи за роботу і зазначила, що ліцензії втрачають чинність з 22 липня.

З завтрашнього дня ліцензії втрачають чинність. Ми дуже вдячні журналістам, редакторам та технічному персоналу, який забезпечував роботу компаній. Сподіваюсь, що вони знайдуть собі відповідну роботу, хоча зараз це складно,

– зазначила Герасим'юк.

Рінат Ахметов вийшов з медіабізнесу: головне

Олігарх і власник футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов 11 липня заявив про вихід з медійного бізнесу. Медіахолдинг бізнесмена відмовиться від усіх ліцензій. Ахметов пояснив своє рішення створенням реєстру олігархів в Україні.

Членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко уточнила інформацію про вихід Ахметова з медіабізнесу. Вона повідомила, що олігарх передає державі не свої медіа, а лише ліцензії на мовлення.

14 липня "Медіа Група Україна" подала до Нацради з питань телебачення і радіомовлення заяву щодо анулювання своїх ліцензій.

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