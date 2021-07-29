Зеленський підписав закони про національний спротив та збільшення чисельності ЗСУ

Володимир Зеленський підписав закони "Про основи національного спротиву" та про зміни до Закону "Про чисельність Збройних Сил України". Зробив він це, перебуваючи на Житомирщині.

Там президент взяв участь у заходах з нагоди Дня Сил спеціальних операцій. Починаючи з 2016 року, його в Україні відзначають 29 липня.

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Потужний сигнал для всього світу

Зеленський підкреслив, що відповідні закони безпосередній стосунок до Сил спеціальних операцій. Адже створюють важелі для розбудови руху опору та дозволять поповнити лави сил новими фахівцями. "Я з радістю підписую ці 2 важливі для нас, для України, для нашої героїчної армії закони саме тут, саме в цей важливий, ваш професійний день", – пояснив глава держави.

Створення системи національного спротиву в Україні є потужним сигналом усім, що наша країна оборонятиметься, не допустить подій 2014 року,

– зазначив президент.

Й додав, що це також вказуватиме на те, що захист України – це всенародна справа. Він сподівається, що реалізація положень цих документів стане надзвичайно важливим етапом розвитку ССО.

Що президент каже закон про національний спротив

Чисельність Збройних сил збільшать до 261 тисячі осіб. Аби реалізувати цей закону у 2022 році знадобиться 2,5 мільярда гривень.

Зеленський наголосив, що цей закон передбачає комплекс важливих заходів, спрямованих на розвиток територіальної оборони та руху опору й впровадження системи підготовки населення до національного спротиву. А також створює можливість у разі потреби згуртувати усіх українців навколо пріоритетних ідей та залучити до захисту батьківщину.

Зеленський на Житомирщині: дивіться відео Офісу Президента