Національна асоціація оборонної промисловості закликала Зеленського розв'язати питання АОЗ

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до Президента України Володимира Зеленського із проханням невідкладно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо державного підприємства "Агенція оборонних закупівель".

Маючи 19 мільярдів гривень в січні, підприємство не профінансувало жодного контракту. Про це NAUDI заявила у своєму офіційному листі.

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"Попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 2025 року 19 мільярдів гривень на закупівлю озброєння та боєприпасів, Агенція досі не профінансувала жодного контракту. Це ставить під загрозу своєчасне постачання критично важливих боєприпасів і техніки для Сил Оборони України", – зазначили у зверненні.

Така ситуація вже почала впливати на оборонну промисловість: понад 80 підприємств ОПК, що торік забезпечили більше 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти. Останні події, пов'язані з керівництвом ДП "АОЗ", фактично паралізували роботу агенції, що загрожує зривом постачання озброєння щонайменше на два місяці,

– йдеться в повідомленні.

NAUDI закликала Володимира Зеленського вжити невідкладних заходів для нормалізації роботи "Агенції оборонних закупівель" та гарантувати стабільне фінансування контрактів.