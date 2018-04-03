Науковці повідомили, коли штучний інтелект зможе замінити людей

За словами вчених, вже через 10 -15 років всіх операторів, які займаються обробкою даних, замінять на складні обчислювальні машини, що володіють штучним інтелектом.

Про це повідомляє GFS.

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Директор напрямку інформаційних досліджень у Фонді перспективних досліджень Росії Сергій Габрук повідомив, що вже зараз спеціалісти здатні створити системи штучного інтелекту, які не тільки не поступаються людині в ефективності вирішення різних задач, але й перевершують її в цьому. За словами науковця, вже протягом 10-15 років завдяки штучному інтелекту можна буде замінити людей-операторів, які в своїй роботі користуються власними природними можливостями, які вони розвивали в процесі еволюції.

Експерт також відзначив, що на даний час системи штучного інтелекту наздогнали людину в задачах з розпізнавання розмовної мови, обличчя, а також розпізнавання та виділення різних об'єктів на фоні зображень із достатньо складним фоном.