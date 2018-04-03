21:48
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 4°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Науковці повідомили, коли штучний інтелект зможе замінити людей

553 Читать новость на русском
Науковці повідомили, коли штучний інтелект зможе замінити людей
Науковці повідомили, коли штучний інтелект зможе замінити людей / Фото з вільних джерел

За словами вчених, вже через 10 -15 років всіх операторів, які займаються обробкою даних, замінять на складні обчислювальні машини, що володіють штучним інтелектом.

Про це повідомляє GFS.

Читайте також: Астрономи навчили штучний інтелект шукати протопланетні диски

Директор напрямку інформаційних досліджень у Фонді перспективних досліджень Росії Сергій Габрук повідомив, що вже зараз спеціалісти здатні створити системи штучного інтелекту, які не тільки не поступаються людині в ефективності вирішення різних задач, але й перевершують її в цьому. За словами науковця, вже протягом 10-15 років завдяки штучному інтелекту можна буде замінити людей-операторів, які в своїй роботі користуються власними природними можливостями, які вони розвивали в процесі еволюції.

Експерт також відзначив, що на даний час системи штучного інтелекту наздогнали людину в задачах з розпізнавання розмовної мови, обличчя, а також розпізнавання та виділення різних об'єктів на фоні зображень із достатньо складним фоном.

Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук