Хіба "Оскар" поза політикою та війною, – Подоляк про вручення нагороди фільму "Навальний"

Американська кіноакадемія назвала документальну стрічку про російського "опозиціонера" Олексія Навального найкращою на Оскарі-2023. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вже відреагував на цей скандал.

Свої обурення Подоляк виказав у твітері. Він запитав, чи дійсно "Оскар" поза політикою.

Дивіться також "Документальний бутерброд": як відреагували українці на Оскар за фільм "Навальний"

Якщо Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест "Навальний", у якому внутрішньоросійська політика ллється через край? Якщо "Оскар" поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?

– написав Подоляк.

Більше про скандал з вручення з "Оскаром"

У категорії "Найкращий документальний фільм" премію отримав фільм "Навальний" про російського опозиціонера Олексія Навального. Режисер стрічки Деніел Роер присвятив нагороду "всім політичним ув'язненим у світі". У цій же категорії за нагороду боровся фільм українського виробництва "Будинок зі скалок".

Що відомо про український фільм "Будинок зі скалок" данського режисера Сімона Леренга Вільмонта створений за підтримки Держкіно. У фільмі розповідаються історії дітей з Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити дітям безпечний простір біля лінії фронту.

Додамо, що загалом сюжет документальної стрічки розгортається над подіями отруєння політика, його лікуванням у Німеччині та поверненням у Росію. Знімальна група була разом із самим Навальним.

За словами українського кінознавця Лук'яна Галкіна, у фільмі про Навального відбілюють "хороших" росіян та зміщено фокус боротьби України проти Росії. Стрічка справді матиме політичні наслідки, зважаючи й на потужну промокампанію "Навального" у світі, що й наблизило його до перемоги на "Оскарі".