20 серпня стало відомо про ймовірне отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. І такий метод "покарання" опонентів Путіна у РФ уже нікого не дивує. Хто раніше став жертвою російської "лабораторії отрути"?

Літак, який прямував з Томська в Москву 20 серпня екстрено посадили в Омську через проблеми зі здоров'ям у російського опозиціонера Олексія Навального. Його госпіталізовали в одну з омських лікарень. Опозиціонера підключили до апарату ШВЛ, він перебуває комі. Сайт 24 каналу згадує найгучніші загадкові отруєння, у яких звинувачують Кремль.

Останні дані Олексій Навальний перебуває у глибокій комі через ймовірне отруєння: все, що відомо

Чай з отрутою

У Мережі з'явилися фотографія, де Навальний перед вильотом п'є чай у кафе в аеропорту Томська. В оточенні політика ввважають, що саме в цей напій йому додали отрути.

Зокрема, про отруєння Навального стверджує юрист Фонду боротьби з корупцією РФ В'ячеслав Гімаді.

Немає сумніву, що Навального отруїли за його політичну позицію і діяльність. Юристи ФБК подають заяву за статтею 277 КК РФ, вимагаємо від СК РФ розслідування,

– написав Гімаді в Twitter.

Раніше прессекретарка Навального Кіра Ярмиш зазначила, що лікарі тягнуть час і не говорять, що їм відомо. Це, за її словами, є підтвердженням того, що Навального отруїли.

Підстав сумніватися у здатності представників Кремля піти на такий злочин немає. Оскільки отруєння та взагалі фізичне знищення "неприємних" для російської правлячої верхівки персонажів стало чи не нормою за час президентства Володимира Путіна.

Сергій та Юлія Скрипалі

У березні 2018 року Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" в британському місті Солсбері. Вони стали одними з небагатьох "щасливчиків", для яких організоване РФ отруєння не стало смертельним.

Велика Британія вважає, що в замаху брали участь співробітники російських спецслужб, журналісти розкрили імена трьох підозрюваних. Москва звинувачення, звісно ж, заперечує.



Юлія та Сергій Скрипалі / Фото Globallookpress

Пізніше Путін на запитання журналістів, чи не є цей інцидент сигналом для тих, хто має намір зрадити Росію, відповів, що Скрипаль в принципі "не мав ніякої цінності". Та додав: "Я не кажу, що потрібно карати таким чином, як відбувалося у Солсбері, зовсім ні. Але зрадники повинні бути покарані".

Варто згадати, що у 2006 році Сергія Скрипаля у Росії засудили за державну зраду та шпигунство на користь Великої Британії. У 2010 році його помилували і обміняли на російських розвідників.

Олександр Перепелічний

Мультимільйонер у Росії займався відмиванням грошей. Його також пов'язували з організованою злочинністю. Коли емігрував до Великої Британії, вирішив розсекретити діяльність колишніх "колег". Зокрема, надав західним спецслужбам інформацію про шляхи збагачення держслужбовців за схемою, яку першим викрив Сергій Магнітський.

За це Перепелічному погрожували і він знав, що на нього готується замах. Відомо, що незадовго до смерті, він намагався "обдурити" переслідувачів: замовляв одночасно столики у кількох різних ресторанах та номери у двох готелях. У 2012 році впав замертво під час пробіжки біля власного будинку в Сурреї. Хоч незадовго до смерті чоловік пройшов повне медичне обстеження, яке показало, що він здоровий.



Перепелічний знав, що його хочуть убити / Фото Коммерсант

Посмертна експертиза показала, що одним із компонентів отрути, яка вбила Перепелічного, був Gelsemium elegans (або "інфаркт-трава") – рідкісна рослина, поширена в основному у Китаї. Отруєння нею вважають популярним способом убивства, який застосовують російські та китайські кіллери.

Олександр Литвиненко

Автор низки різких звинувачень на адресу російської влади і особисто Путіна помер через три тижні після того, як випив чашку чаю зі смертельним полонієм-210 в лондонському готелі у листопаді 2006 року.

Олександр Литвиненко раніше був співробітником ФСБ, після відходу з якої став її активо критикувати. У Росії відомий, зокрема, гучними висловлюваннями стосовно підготовки вбивства Бориса Березовського і організації низки вибухів житлових будинків у РФ. Проводив розслідування убивства Ганни Політковської, опублікував дві книги і безліч статей, у яких розповів про таємниці Путіна і його найближчого оточення. Був змушений втекти до Лондона через страх за свою безпеку.



Убивство Литвиненка було схвалене Путіним / Фото Открытая Россия

Британське розслідування показало: його вбивство, "ймовірно, було санкціоноване безпосередньо Путіним". А отруїли його російські агенти Андрій Луговий і Дмитро Ковтун, яких Росія, до слова, відмовилася екстрадувати, а в 2015 році російський президент вручив Луговому медаль за "заслуги перед вітчизною".

Скотланд-Ярд продовжує розслідувати справу. Однак російська влада, очікувано, відкидає всі звинувачення з цього приводу.

Ігор Пономарьов

Російський дипломат, який працював представником РФ в міжнародній організації морського судноплавства, помер раптово у жовтні 2006 року – за два дні до смерті Олександра Литвиненка. ЗМІ часто пов'язують між собою ці дві події.

За словами рідних, він збирався зустрітися в Лондоні з інформатором Литвиненка. Проте увечері, напередодні призначеної зустрічі, пішов до оперного театру, де йому стало погано. Повернувшись додому, Пономарьов відчув дуже сильну спрагу та випив кілька літрів води, після чого помер.



Ігор Пономарьов / Фото Міжнародна організація морського судноплавства

Його тіло доставили до Москви, де, не провівши розтину, "встановили", що причиною смерті став інфаркт. Рідні Пономарьова та німецькі й американські фахівці своєю чергою підозрюють: його отруїли. Нестерпна спрага не є ознакою інфаркту, однак може вказувати на отруєння талієм.

Юрій Щекочихін

Російський політик та журналіст, який писав про злочинність і корупцію в колишньому Радянському Союзі та розслідував вибухи будинків у 1999 році (у їх організації звинувачували ФСБ) для "Нової газети", помер у липні 2003 року. За офіційною версією, його вразила таємнича хвороба, що призвело до "гострої алергічної реакції та загальної інтоксикації організму".

І сталося це за кілька днів до того, як він повинен був виїхати до США. Там він мав зустрітися з американськими слідчими у справі відмивання грошей ФСБ через Банк Нью-Йорку.



Щекочихіна отруїли талієм / Фото Укрінформ

Його медичні документи російська влада оголосила секретними, а рідним заборонили брати зразки тіла для незалежного розслідування. Проте це вдалося зробити таємно і результати експертизи, проведеної у Лондоні, показали, що Щекочихіна отруїли радіоактивним талієм.

За два тижні Щекочихін перетворився на старця, волосся випадало жмутами, з тіла зійшла шкіра, практично вся, один за іншим відмовляли внутрішні органи,

– згадував заступник головного редактора "Нової газети" Сергій Соколов.

Анатолій Собчак

17 лютого 2000 року колишній мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак прибув до Калінінграда як довірена особа тоді ще кандидата в президенти Росії Володимира Путіна. А через два дні він помер у готелі в Світлогорську.

В обставинах смерті Собчака є багато неоднозначних моментів. Зокрема, була інформація, що в його готельному номері перебували ще дві людини. Також низка фактів вказують на те, що йдеться про політичне вбивство, пов'язане з передвиборною президентською кампанією 2000 року.



Собчак та Путін / Фото АР

Однією з можливих технологій виконання злочину називають нанесення отрути на електричну лампу у номері: людина вдихає випари, які її убивають. Відомо, що Собчак став почуватися зле, коли лежав і читав, при цьому якраз горіла приліжкова настільна лампа.

У травні 2000 року прокуратура Калінінградської області порушила кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство з обтяжуючими обставинами". Тут підозрювали, що Собчака отруїли. Однак уже 4 серпня справу закрили та висунули офіційну версію смерті – хвороба серця. У проведенні повторної експертизи було відмовлено.

Для чого Путіну такі вишукані вбивства?

Як розповіла авторка книги "From Russia With Blood" Гайді Блейк в інтерв'ю Радіо Свобода, Кремль ліквідує ворогів з різних причин. Іноді завдання – змусити замовкнути тих, хто занадто багато знає або чия діяльність представляє серйозну загрозу путінській владі. А іноді – щоб донести якесь повідомлення.

Якщо російські агенти хочуть ліквідувати ворога приховано, у них є великий вибір витончених методів, які дозволяють їм вбивати, не залишаючи слідів. Але, наприклад, замах на життя Сергія Скрипаля та вбивство Олександра Литвиненка – колишніх співробітників спецслужб, які втекли на Захід – були іншого штибу.

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Використання таких отрут, як "Новачок" і радіоактивний полоній – це послання від Кремля. Дуже просте послання: якщо ви зраджуєте державу Росія, безпечного місця на землі для вас не знайдеться,

– пояснила Блейк.

І саме за часів Путіна в Росії створюються нервово-паралітичні речовини, смертоносні бактерії і радіоактивні отрути, здатні вбивати безслідно.