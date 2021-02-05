Навальному вішають справи, як іграшки на новорічну ялинку, – російський адвокат Фейгін

У Москві 5 лютого триває черговий суд проти Олексія Навального. Опозиціонеру закидають наклеп на ветерана Другої світової війни Ігната Артеменка. Справу ініціювала Маргарита Симоньян – головна редакторка прогандистського каналу Russia Today.

Опозиціонер назвав учасників ролика, який піарив обнулення президентського строку, "продажними холуями Кремля". І саме на каналі RT, який очолює Симоньян, показали одіозне відео. Про це розповів російський адвокат Марк Фейгін.

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Навального не вперше засуджують за наклеп, – Фейгін

За його словами, Симоньян побігла в Кремль і попросила відкрити цю кримінальну справу за статтею 128 "Наклеп".

Вони (Слідчий комітет Росії – 24 канал) її порушили. Адже на Навального вішають справи, як іграшки на новорічну ялинку,

– відзначив правозахисник.

Марк Фейгін вважає, що ця справа є просто ще одним приводом засудити опозиціонера. Адже в Кремлі вигадують справи проти Навального, в яких немає кримінального складу. А сам політик є об'єктом нескінченного переслідування.

Адвокат пригадав, що опозиціонера вже було засуджено за статтею про наклеп. У 2014 році він у твіттері розкритикував одного з муніципальних депутатів.

"Його за це засудили, відтак зараз може виникнути рецидив", – прокоментував Фейгін.

Навального засудили за наклеп у 2014: що відомо У 2014 році Навальний у твіттері назвав депутата Бабушкінського округу Москви Олексія Лисовенка "наркоманом".



Політик подав позов проти російського опозиціонера за наклеп, внаслідок чого



Суд зобов'язав Навального У 2014 році Навальний у твіттері назвав депутата Бабушкінського округу Москви Олексія Лисовенка "наркоманом".Політик подав позов проти російського опозиціонера за наклеп, внаслідок чого було порушено кримінальну справу. Суд зобов'язав Навального виплатити позивачу штраф у розмірі 300 тисяч доларів. Також опозиціонер видалив скандальний твіт.

Фейгін: Розповсюдження наклепу не є доказовим

Російський адвокат пояснив, що в європейських країнах навіть немає такої статті, як "Наклеп". За російським законодавством, це означає повідомлення недостовірних відомостей. І розповсюджувач заздалегідь знав, що вони є неправдивими.

Тобто, це оцінювальне судження, яке потрібно було б розглядати в цивільноправовому порядку. Розповсюдження наклепу взагалі не є доказовим

– наголосив Марк Фейгін.

На його думку, наразі в Росії все йде до того, що влада перетворює Навального в заручника. Мовляв, Кремль хоче обміняти на щось опозиціонера. "Забирайте свого Навального в Америку, а ви нам – санкції", – припустив адвокат.

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