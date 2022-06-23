Навчання у Білорусі координують російські офіцери: основна діяльність – диверсії і розвідка

Біля кордонів із Білоруссю досі зберігається напруга. Білоруські військові нібито проводять там навчання, які постійно продовжують.

Про ситуацію на цьому напрямку звітує Генеральний штаб Збройних Сил України. Наші військові знають, що там відбувається. Українці ж мають пам'ятати, що загроза вторгнення з Білорусі зберігається.

До теми Ніякого нападу на Україну зі сторони Білорусі найближчим часом не буде, – Арестович

Білорусів вчать російські військові

Білоруська армія проводить різні заходи бойової підготовки. Також тривають навчання з білоруськими підрозділами сил спеціальних операцій. Саме в цих навчаннях залучили інструкторів збройних сил Росії.

За даними Генштабу, основну увагу в цих навчаннях приділяють тому, як правильно вести диверсійно-розвідувальну діяльність.

Загалом на Волинському та Поліському напрямках у період з 22 червня по 1 липня 2022 року в Гомельській області триватиме мобілізаційне навчання збройних сил Білорусі. Це все відбувається біля кордону з нашою державою. Під час цього навчання білоруси мають плани відпрацювати питання призову військовозобов'язаних запасу.

Сіверський напрямок

На цій ділянці підрозділи ворога продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Там російські окупанти утримують до трьох батальйонних тактичних груп зі складу першої танкової армії Західного військового округу. Також є підрозділи повітряно-десантних військ.

Окрім того, росіяни вдосконалюють оборонні позиції у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. При цьому ворог продовжує свої цинічні обстріли підрозділів Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.

Загрози з Білорусі

У рамках цих навчань Білорусь може створювати нібито загрозу вторгнення, яку відкидати не варто. Хоча є й версія, що таким чином білоруси просто підіграють Путіну та стримують наші Збройні Сили на цьому напрямку, щоб ті не перемістились на Схід. Для демонстрації своєї присутності біля нашого кордону Білорусь розмістила дерев'яні муляжі танків. Крім того, до кордону переміщують строковиків. Біля українських кордонів перебувають до 7 батальйонів білоруських військ.

Також армія Білорусі продовжує працювати над укріпленням своїх кордонів окопами. Вони можуть готуються захищатися від нападу одразу з трьох країн – України, Польщі та Литви. Мовиться про окопи та траншеї, які обладнані вогневими точками. Наразі вже відомо про 7 точок, де їх почали робити. Натомість в населених пунктах прикордонних територій Білорусі почали споруджувати блокпости. Наразі відомо про 29 місць, де їх розмістили.

Щодо загрози з боку Білорусі висловлювався й голова української розвідки Кирило Буданов. За його словами, наразі немає передумов до того, щоб поновилося вторгнення росіян з боку Білорусі чи навіть самою білоруською армією. Але наші захисники в будь-якому разі слідкують за ситуацією та готові до будь-якого варіанту розвитку подій. У нашої розвідки немає жодних даних про передумови чи підготовку вторгнення.

Ви маєте знати, що росіяни привезли зброю до Білорусі: дивіться відео