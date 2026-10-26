3000 військових та 1000 одиниць техніки: у Латвії стартували наймасштабніші навчання НАТО

Багатонаціональна бригада НАТО у Латвії 26 жовтня розпочала наймасштабніші у своїй історії військові навчання з розгортання сил Resolute Reforger 2026. У маневрах беруть участь близько 3000 військовослужбовців.

За інформацією видання Delfi, маневри триватимуть до 8 листопада та охоплять ключові логістичні маршрути країни. Основне переміщення сил відбувається з Адазької військової бази та бази Цері автошляхами й залізницею до десяти різних країв і міста Резекне.

Що відомо про навчання

Під час активної фази підрозділи відпрацьовуватимуть завдання з розгортання сил, постачання, управління та зв'язку. Також військові удосконалюватимуть оперативну співпрацю з Національними збройними силами Латвії для перевірки здатності діяти на великих відстанях.

Командир бригади полковник Девід Брассар наголосив на важливості цих навчань для перевірки готовності підрозділів.

Навчання дозволять продемонструвати здатність розгортати боєздатні сили на великих відстанях, забезпечувати їхні дії в польових умовах, а також ефективне управління, контроль і зв’язок,

– підкреслив Брассар.

Після завершення активних дій з 4 по 8 листопада залучені підрозділи приведуть до ладу всі використані території та повернуться на військові бази.

Нагадаємо, що у листопаді в Польщі відбудуться навчання за участю щонайменше 1500 військових із Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Вони відпрацюють сценарій можливого розгортання європейського контингенту в Україні після припинення вогню.