Путін прибув на навчання "Центр-2026" у супроводі гелікоптера, – ЗМІ

Кортеж Владіміра Путіна під час його візиту до Челябінської області на військові навчання "Центр-2026" супроводжував військовий гелікоптер. Через перекриття доріг у регіоні утворилися затори на кілька кілометрів.

2 жовтня Путін проінспектував навчання, під час яких російські військові відпрацьовували "відбиття зовнішньої агресії" та створення "буферної зони" на території іншої держави. Про це повідомили російські видання "Агентство.Новости" та "Сирена".

Як Путін їхав на військові навчання?

Через візит Путіна в Челябінській області перекрили кілька ділянок федеральних трас.

Обмеження руху діяли протягом трьох діб, офіційно їх пояснили "роботами на дорожній мережі".

Затори на окремих ділянках сягали 5 – 6 кілометрів. Місцями рух майже повністю зупинився, а вантажівки стояли на узбіччях.

На відео одного з водіїв видно, як над кортежем Путіна на невеликій висоті летить військовий гелікоптер.

Сам кортеж складався з 16 автомобілів, серед яких була машина швидкої допомоги.

Що відомо про навчання "Центр-2026"?

Сценарій навчань "Центр-2026" передбачає не лише оборонні дії.

Із доповіді заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова випливає, що за легендою навчань угруповання на Центрально-Азійському напрямку спочатку має відбити військову агресію.

Після цього, за сценарієм, російські війська переходять у наступ на Південно-Уральському напрямку.

Їхнє завдання – "звільнити захоплену територію" та створити "зону безпеки" на суміжній території.

Головною метою навчання є вдосконалення навичок керівного складу штабів усіх рівнів в управлінні військами при відбитті зовнішньої агресії,

– сказав Путін, звертаючись до учасників навчань.

Він додав, що учасники навчання практично застосовують нове озброєння, техніку, і всі завдання вирішуються з урахуванням досвіду проведення "сво".

Зауважимо, що передні навчання "Центр" мали інші офіційно заявлені цілі.

У 2015 році перевіряли готовність органів управління країн ОДКБ керувати коаліційними угрупованнями під час "локалізації міжнародного збройного конфлікту", а також завдання з блокування та знищення незаконних збройних формувань.

У 2019 році сценарій передбачав збройний конфлікт із вигаданою державою на південному заході Росії, яка нібито дотримувалася екстремістських ідей.

За заявою Путіна, у "Центр-2026" беруть участь понад 47 тисяч російських військових. Навчання проходять на 11 полігонах і в акваторії Каспійського моря.

Це значно менше, ніж під час двох попередніх навчань.

У "Центр-2019" заявляли про участь близько 128 тисяч військових, а в "Центр-2015" – приблизно 95 тисяч.

Нагадаємо, Росія планує наступного року витратити на армію та силовиків рекордні 17,1 трильйона рублів – понад 205 мільярдів доларів. Це на 40% більше, ніж цьогорічні видатки.