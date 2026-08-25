Один із найбоєздатніших підрозділів: як українські дрони розгромили бригаду США на навчаннях

За даними Wall Street Journal, українські підрозділи безпілотників упевнено розгромили американську бронетанкову бригаду, продемонструвавши, що американська армія ще не адаптувалася до сучасної війни з використанням безпілотників. Це відбулось на навчаннях у Німеччині.

Однак тут варто взяти до уваги важливі моменти навчань. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант США у відставці, екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес, зазначивши, що наразі американці справді не можуть зрівнятись з українцями у сфері застосування безпілотників.

Українські дрони розгромили бригаду США

За словами генерала-лейтенанта, це були навчання у навчальному центрі сухопутних військ Сполучених Штатів Америки Гоенфельс у Баварії. Саме там усі підрозділи Штатів та їх союзників проходять двотижневі навчання безпосередньо на полігоні у так званій навчальній зоні. Це дуже складні та виснажливі умови, максимально наближені до реального бою, наскільки це можливо, без справжніх людських втрат. Там постійно дислокується батальйон, який виконує роль противника.

Ці військовослужбовці проходять такі навчання щомісяця, тому зазвичай є підготовленим підрозділом в армії, адже вони постійно відпрацьовують ці сценарії.

Тому зазвичай підрозділ, який прибуває туди, зазнає нищівної поразки в перший тиждень навчань. Потім військові засвоюють уроки та протягом двох тижнів значно покращують свої навички. Так було ще до війни в Україні та широкого застосування дронів,

– зазначив він.

Крім того, з огляду на важливість цих навчань, армія США запросила Україну направити підрозділ операторів дронів, який увійшов би до складу умовного противника. Тож американці зазнали б розгрому в перші ж дні навіть без участі українців. За їх участю поразка стала справді нищівною. Однак до кінця навчань американські військові діяли вже значно краще. Американський підрозділ прибув із сотнями дронів.

Необхідні технології вони мали, але американські військові ще не встигли достатньо натренуватися.

Із цього, на думку генерала лейтенанта, слід зробити три висновки: це були навчання, під час яких подібні проблеми і мають ставати очевидними; важливо проводити реалістичну підготовку, під час якої сили умовного противника мають свободу дій; це показує, що американська підготовка між ротаціями у навчальних центрах досі не вийшла на потрібний рівень.

Потрібно пам'ятати, що на початку цієї війни українці також не мали цих навичок. Їм довелося освоювати все це вже під час війни. Вони заплатили за цей досвід величезними втратами і стали найкращими у світі. Ми ж намагаємось отримати подібний досвід через навчальні сценарії та маневри. Робота просувається не надто швидко, проте вона продовжується, тому не варто помилково думати, що США не приділяють цьому уваги,

– підкреслив він.

За словами Годжеса, ситуація на Близькому Сході та протистояння Америки з Іраном – це окрема історія, яка продемонструвала межі американської військової могутності. Очевидно, що військово-морські сили США працюють на межі своїх можливостей. Стійкість Ірану та його здатність відновлюватися були серйозно недооцінені, а руйнація багатьох вразливих американських баз у регіоні стала однією з причин логістичних проблем, від яких зараз страждають на ВМС Штатів.

Постачання доводиться здійснювати з віддалених місць замість того, щоб поповнювати запаси поблизу Бахрейну або деінде. Це була серйозна помилка або прорахунок американських сил у регіоні.

"Після багатьох років спостереження за війною в Україні ми все одно виявилися вразливими для дронів, у цьому випадку іранських. Я справді вважаю, що це не лише ганебно, а й надзвичайно небезпечно для наших військовослужбовців, а також льотчиків", – підсумував генерал-лейтенант.

Годжес про те, як українські дрони розгромили бригаду США: дивіться відео