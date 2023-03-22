Навчання українських пілотів на Mirage 2000 у Франції: Повітряні сили спростували інформацію

Французьке ЗМІ Le Figaro у середу 22 березня запевнило, що уже понад місяць українські пілоти у Франції проходять навчання на винищувачах Mirage 2000. Відбувається це нібито одразу на двох авіабазах.

Однак цю інформацію спростував речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він погодився, що у Франції раніше проходили навчання, однак не льотного складу.

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У Повітряних силах спростували заяву Le Figaro

У ЗМІ зазначили, що рішення навчати українських пілотів у Франції прийняли ще перед візитом Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого. Тож таким чином Франція приєдналася до Сполучених Штатів, які також проводять навчання українських пілотів на інших винищувачах, на F-16.

Ця підготовка нібито є прискореною та відбувається на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі. Її на французьких винищувачах-бомбардувальниках проходять близько 30 пілотів-захисників України.

Однак Юрій Ігнат запевнив, що у Франції уже проходила підготовка авіанавідників і курси виживання для авіаторів. Однак "мова про навчання льотного складу зараз не йде".

Хотів би зразу спростувати, щоб не було перекручених різних фактів. Так, нам різні країни пропонують на сьогодні свої майданчики для можливого, потенційного майбутнього навчання наших пілотів на той тип, який буде обраний колегіально в консультаціях з нашими західними партнерами,

– сказав він.

Чи може Франція передати літаки

Як зазначають в західному ЗМІ, Франція могла б не лише навчати пілотів, а й передати українській армії десяток винищувачів. Однак для цього необхідне політичне рішення держави.

Ба більше, на початку березня міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що тривають перемовини з Києвом щодо передачі Україні винищувачів Mirage 2000. Адже, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, тема літаків у країні не табуйована.

Однак труднощі з доставкою літаків в Україну пов'язані, зокрема, з логістикою, навчанням, можливостями технічного обслуговування: "Все це у тимчасових горизонтах, які явно не є короткостроковими".

Зазначимо, що у французьких повітряних сил зараз є 195 винищувачів, з яких 99 саме Mirage 2000 різних серій та 96 Rafale. На озброєнні військово-морських сил же перебуває 40 літаків. При цьому останнім часом Франція поступово відмовляється від Mirage на користь Rafale, хоча модифікація Mirage 2000-C вважається непоганим літаком. Після додаткового ремонту країна може продати його зацікавленим країнам.