Генштаб показав кадри з навчання українських військових у Великій Британії

Українські військові проходять військовий вишкіл у Великій Британії. У межах цих навчань до Сполученого Королівства мають прибути близько 10 000 військових з України.

Навчаннями наших військових займається особовий склад полку Королівських Повітряних сил Збройних Сил Великої Британії. На британських полігонах військові з України отримують необхідні навички для того, щоб бути ефективними під час бойових дій.

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Як проходить підготовка українських військових

Сумарно до Великої Британії прибуде 10 000 українських військових, у яких мінімальний досвід або відсутній як такий. У Сполученому Королівстві наші захисники та захисниці пройдуть "солдатську підготовку".

Навчання за участю Королівських Повітряних сил є однією із 3 навчальних програм Великої Британії. На реалізацію цієї програми уряд Великої Британії виділив 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, яка включає понад 5 тисяч протитанкових засобів NLAW та реактивних системи залпового вогню M270. Крім того, британський уряд закупив автомати АК.

Під час підготовки українських захисників та захисниць буде задіяно 1 050 британських військових. У межах навчань українці відпрацюють поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.

Велика Британія також надала одяг та спорядження для підтримки українських воїнів у їхньому навчанні та поверненні в Україну.

Навчання українських військових у Великій Британії: дивіться відео

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес наголосив, що досвід британської армії допоможе Збройним Силам України у боротьбі з російським агресором.

Ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Сполученим Королівством Збройних Сил України в їхній боротьбі з російською агресією. Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, тоді як вона захищає власні суверенітет і право обирати власне майбутнє,

– наголосив Уоллес.

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До проведення навчань у Великій Британії долучилися й інші міжнародні партнери України – Канада, Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія та Нідерланди.