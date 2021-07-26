Може бути все, якщо зірветься сценарій Путіна, – білоруський журналіст про навчання "Захід-2021"

Білорусь та Росія хочуть провести спільні військові навчання "Захід-2021". Україна побоюється, чи не переростуть ці події у наступ. Однак може статись що завгодно, якщо навчання відбуватимуться не за сценарієм Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Таку думку висловив власний кореспондент "Радіо Свобода" в Мінську Валерій Калиновський. Він зауважив, що навчання "Захід-2021" – масштабне.

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"Приблизно такого ж масштабу були навчання у 2017 році. Тоді в України були великі побоювання, що Росія може після навчань втрутитися. Такого не сталося", – зауважив він.

Цього разу Україна теж побоюється, адже розуміє, що Росія може будь-що вчинити. Річ у тім, що і в Білорусі, і в Росії – непередбачуваний режим.

Якщо щось піде не за таким сценарієм, який потрібен і Лукашенку, і Путіну – може бути все,

– запевнив Калиновський.

Калиновський: Брязкання потрібне Лукашенку

Журналіст впевнений, що навчання "Захід-2021" – це певний порятунок для Лукашенка.

Це брязкання зброєю дуже потрібне Олександрові Лукашенку, щоб і далі бути при владі. Він запрошував росіян на військові навчання і минулого року(2020 – 24 канал). Це був фактор його підтримки,

– зауважив Калиновський.

Він зауважив, що зараз у білоруському суспільстві є дуже велика напруга.

"Проблеми накопичуються, але лише насильством їх неможливо вирішити. Наразі Лукашенко підстраховується у всіх можливих подіях, які можуть викликати чергову хвилю невдоволення, яке було у 2020 році", – пояснив Калиновський.

Спільні військові навчання Збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021" планують провести у вересні.

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