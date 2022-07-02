Навчають вбивати: на Донбасі окупанти вчать дітей розставляти розтяжки та стріляти з автоматів

Росія активно мілітаризує дітей на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Вони буквально навчають їх ненавидіти та вбивати.

Про це 24 каналу розповів правозахисник та співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. За його словами, з 2016 року на території тимчасово окупованих Луганщини та Донеччини бойовики мілітаризували вже понад 17,5 тисяч дітей. Росія повністю фінансує ці заходи.

Важливо Знову мало "м'яса": окупанти хочуть закинути на війну курсантів з Донецька

Три рівні войовничого "промивання мозку"

Все починається у школі. Бойовики організували так звані "уроки мужества": один раз на тиждень їхні силовики ("народна міліція", "прокуратура" тощо – 24 канал) проводять уроки для дітей. Там виставляють зброю; розповідають, як вони "захищають" дітей і яка погана Україна тощо.

Зрозуміло, що не всі діти хочуть йти на такий безглуздий шабаш. Тоді до школи викликають батьків і погрожують "запрошенням" до МГБ (силове "міністерство" бойовиків – 24 канал).

Другий рівень – різні так звані "військово-патріотичні клуби". Сюди зганяють деяких дітей вже після школи, де їх конкретно навчають, як вбивати людей. Вони збирають та розбирають зброю, вчаться ставити розтяжки в польових умовах, стріляють з бойових автоматів тощо.

Щоб повністю поламати життя дитині, окупанти організували так звані "військові училища". Туди вони йдуть після 9 класу, де їхній мирний світогляд повністю знищують.

Як додав пан Лисянський, у Луганській області бойовики чомусь роблять серйозний акцент на "казачєстві". В простих школах подекуди є спеціальні "казачі класи", де діти змушені ходити у специфічній формі та вивчати ідеологію "русского міра".

Якщо поєднаємо це все, то робимо висновок, що дітей навчають вбивати. Вони могли стати айтішниками, адвокатами, письменники. Просто жити. А вони навчають їх з 7 років воювати, ненавидіти, вбивати, – наголосив Павло Лисянський.

Нагадаємо, Росія ставиться до солдатів як до "гарматного м’яса". До прикладу, в березні у полон до ЗСУ потрапили студенти з окупованого Донбасу, які взагалі ніколи не тримали в руках зброю і не проходили ніякого навчання.

Яка ситуація у квазіреспубліках – дивіться стрім із Павлом Лисянським