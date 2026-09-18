Чому саме зараз: Богуславець припустила, навіщо Єрмаку раптово зняли електронний браслет

Зняття електронного браслета з колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака викликало чимало запитань у суспільстві. Посилання на медичні протипоказання може приховувати куди серйозніші мотиви підозрюваного. За оцінками експертів, за цим рішенням стоїть чіткий розрахунок та підготовка до можливого загострення ситуації навколо його справи.

Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла 24 Каналу про справжні мотиви зняття електронного пристрою контролю з фігуранта. На її думку, юридичний хід із медичним висновком є лише першим кроком у реалізації значно масштабнішого плану.

Чому версія про браслет виглядає цинічною

Богуславець підкреслила, що версія про загрозу життю через браслет виглядає відверто цинічно на тлі інших гучних справ. У той час як інші фігуранти роками носять пристрої без шкоди для здоров'я, захист Єрмака знайшов спосіб обійти цей обов'язок.

Нагадаємо. Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з Андрія Єрмака через медичний висновок про загрозу його здоров'ю. При цьому суд продовжив на 60 днів інші процесуальні обов'язки, зокрема заборону залишати визначені населені пункти та вимогу здати закордонні паспорти.

"Я впевнена, що цей браслет знімають, бо Єрмак розуміє, що він може повернутися в СІЗО. І він готує шляхи втечі з країни. Ось і все", – наголосила голова Антикорупційного центру "Межа".

Експертка зауважила, що версія про бажання таємно пересуватися Україною не є переконливою, адже браслет і раніше дозволяв йому їздити регіонами та проводити непублічні зустрічі.

Голова Антикорупційного центру "Межа" про справу Єрмаку: відео

Що загрожує Єрмаку та чому це пов'язують із втечею

За словами Богуславець, правоохоронні органи зараз розробляють юридичні інструменти для визнання застав, внесених за високопосадовців, незаконними активами з подальшою їх конфіскацією. Якщо заставу у 140 мільйонів гривень буде скасовано, Єрмак ризикує знову опинитися під вартою.

Без цього браслета, який показує поліції, прикордонникам та НАБУ, де ти знаходишся, буде легше поїхати до кордону. Він може з'явитися до суду, а потім ввечері доїхати без електронного браслета до кордону і через "правильну" комунікацію з прикордонниками зробити так, аби його випустили з країни,

– резюмувала Мартина Богуславець.

До слова, повне інтерв'ю Богуславець читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.