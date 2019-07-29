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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Навіщо депутатів від "Слуги народу" зібрали на навчання: політолог назва причину

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      Майбутні депутати від партії "Слуга народу" розпочали навчання в Трускавці. Експерти наголошують, що воно буде для них у будь-якому випадку позитивним, але організували його не заради навчання, а щоб познайомитися.

      Таку думку висловив політолог Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу.

      Дивіться, якою буде програма у депутатів від "Слуги народу" у Трускавці

      Він наголосив. що питання не в тому, тиждень вони навчаються, місяць чи більше, це все одно позитивно на них вплине.

      Але в даному випадку є питання щодо ефективності цих зборів. Очевидно, що ключова їх мета – це не навчити чогось депутатів за тиждень, а це, перш за все, тімбілдінг (з англ Team building — побудова команди). Організували їх виключно заради того, аби вони хоча б познайомилися і потім не було курйозів,
      – заявив Мінаков.

      Також він додав, що для них головне не отримати спеціальність політолога чи якусь іншу дотичну до політики освіту, для них головне в тому, аби люди мали базові знання та навички критичного мислення, аби не просто сприймати інформацію, а самостійно аналізувати її.

      Про заяву Геруса щодо опозиції "Слуги народу"

      "Я думаю, що це обумовлено тим, що в нас досі законодавчо не врегульовано питання розподілу крісел у Кабміні. В Україні все вирішується перемовинами", – сказав політолог.

      Як розподілити посади тим, хто в коаліції? За словами Мінакова, в Україні немає принципу "ти набрав стільки голосів, тому маєш стільки-то квот в уряді". У нас все відбувається шляхом перемовин. Тобто як домовляться, так і будуть представлені в уряді.

      Звичайно, для монобільшості "Слуги народу" – це складний процес перемовин з іншими фракціями. Ті 254 людини – це не константа, за півроку хтось від’єднається, бо буде мати власну думку. Тому їм треба мати запобіжники у вигляд партнерів по коаліції,
      – розповів експерт.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Андрій Герус
      Джерело: 24 канал
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