Навіщо депутатів від "Слуги народу" зібрали на навчання: політолог назва причину

Майбутні депутати від партії "Слуга народу" розпочали навчання в Трускавці. Експерти наголошують, що воно буде для них у будь-якому випадку позитивним, але організували його не заради навчання, а щоб познайомитися.

Таку думку висловив політолог Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу.

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Він наголосив. що питання не в тому, тиждень вони навчаються, місяць чи більше, це все одно позитивно на них вплине.

Але в даному випадку є питання щодо ефективності цих зборів. Очевидно, що ключова їх мета – це не навчити чогось депутатів за тиждень, а це, перш за все, тімбілдінг (з англ Team building — побудова команди). Організували їх виключно заради того, аби вони хоча б познайомилися і потім не було курйозів,

– заявив Мінаков.

Також він додав, що для них головне не отримати спеціальність політолога чи якусь іншу дотичну до політики освіту, для них головне в тому, аби люди мали базові знання та навички критичного мислення, аби не просто сприймати інформацію, а самостійно аналізувати її.

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"Я думаю, що це обумовлено тим, що в нас досі законодавчо не врегульовано питання розподілу крісел у Кабміні. В Україні все вирішується перемовинами", – сказав політолог.

Як розподілити посади тим, хто в коаліції? За словами Мінакова, в Україні немає принципу "ти набрав стільки голосів, тому маєш стільки-то квот в уряді". У нас все відбувається шляхом перемовин. Тобто як домовляться, так і будуть представлені в уряді.

Звичайно, для монобільшості "Слуги народу" – це складний процес перемовин з іншими фракціями. Ті 254 людини – це не константа, за півроку хтось від’єднається, бо буде мати власну думку. Тому їм треба мати запобіжники у вигляд партнерів по коаліції,

– розповів експерт.



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