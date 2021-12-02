Навіть не 2 місяці на посту: канцлер Австрії йде у відставку

Австрійський канцлер Александер Шалленберг оголосив про намір піти у відставку. На посаді він пробув всього 52 дні.

Шалленберг заявив, що звільнить пост федерального канцлера "як тільки в партії визначать відповідний курс".

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Свою заяву Шалленберг пояснив тим, що ві не має наміру і ніколи не мав брати на себе функції федерального глави нової народної партії.

Я дотримуюся твердої думки, що обидва пости – глави уряду і глави Федеральної партії, що має найбільшу кількість голосів в Австрії, – повинні бути швидко возз'єднані в одних руках,

– зазначив політик.

На посту Шалленберг пробув менш ніж 2 місяці.

Колишній міністр закордонних справ став канцлером Австрії тільки 11 листопада. Його призначили після відставки Себастьяна Курца з поста глави уряду у зв'язку з корупційними розслідуваннями щодо нього та його оточення.

Якщо Шалленберг таки піде у відставку, то стане політиком, який пробув на цій посаді найкоротший термін. Однак остаточне рішення про відставку канцлера повинна прийняти партія.

Очікується, що новим главою уряду може стати чинний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер.