Навіть не старається допрацювати фейк, – журналіст про новий "приїзд" Кадирова в Україну

Ватажок чеченських бойовиків Рамзан Кадиров заявив, що приїхав до Маріуполя. Він оприлюднив "відповідне фото" нібито з України, проте цим викрив себе.

Про це розповів журналіст 24 каналу Артем Овдієнко. Він каже, що Кадиров не вміє працювати над своїми помилками.

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Що відомо про "приїзд" Кадирова

Рамзан Кадиров оголосив росЗМІ, що нібито приїхав до Маріуполя, щоб подивитися на "спецоперацію". Проте українці вже з'ясували, що це фейк. А допоміг у цьому сам лідер чеченців, який випадково викрив себе.

Пропагандистські ЗМІ показали відповідне фото, на якому Кадиров молиться в оточенні охорони нібито на АЗС в Україні. Проте, як наголосив журналіст 24 каналу, сфотографувався він на фоні російської заправки Pulsar. В Україні таких заправок немає.



Кадиров каже, що він в Україні, але поруч – російська заправка / Скриншот

Кадиров не старається допрацювати фейк

Артем Овдієнко переконаний, що, попри фотодоказ, що це фейк, росіяни та чеченці все одно вірять, що Рамзан Кадиров дійсно в Україні.

Хоча сам лідер чеченських бойовиків навіть не старається допрацювати фейк.

"Він навіть не старається, щоб цей фейк виглядав правдоподібно", – додав журналіст 24 каналу.

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До слова, раніше вже була інформація, що Рамзан Кадиров 13 березня "перебував" на Київщині. Однак справжніх доказів того, що він приїжджав в Україну, не було.

Проте його знатно потролили українські політики, зокрема, радник керівника ОП Олексій Арестович. Він пожартував із недолідера та запропонував йому в коментарях до одного зі своїх дописів таки "постукати" в його двері.