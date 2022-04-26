Навіть не замели сліди, – Братчук про провокації Росії у Придністров'ї

На території невизнаного Придністров'я пролунали вибухи. Наразі росіяни навіть не замели власні сліди.

Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його інформацією, ще 22 квітня через офіційні канали "міністерства держбезпеки" Придністров'я пройшли відповідні документи. Готували бункери для вищого керівництва так званої ПМР.

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В Україні нема такого озброєння, – Братчук

Вже 25 квітня у Тирасполі прогриміли вибухи біля будівлі "міністерства держбезпеки". А 26 квітня внаслідок двох вибухів у селищі Маяк у Придністров'ї виведено з ладу дві найпотужніші антени, що транслювали російське радіо.

Сергій Братчук повідомив, що на відповідній території "невідомі" покидали тубуси від РПГ.

"Там можна розгледіти маркування, особливо що стосується РПГ-27 (так звана "Таволга"). Перелік країн, де експлуатують цей гранатомет "вражає" – Росія, далі невизнане Придністров'я, і ще Йорданія та Габон", – сказав Братчук.

В Україні нема такого озброєння. Вони (росіяни – 24 канал) навіть не можуть замести сліди,

– зауважив речник Одеської ОВА.

За його словами, провокації з боку росіян в окупованому Придністров'ї очікували вже давно. До відповідних подій в Україні готові.

Сергій Братчук про провокації Росії у Придністров'ї: дивіться відео