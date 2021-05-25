Одіозна історія, – навіть Росія зреклася Білорусі через ситуацію з Протасевичем

У Білорусі затримали засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича 23 травня. Вже наступного дня з'явився коментар і з Держдуми Росії.

Перший заступник голови комітету російського парламенту у справах СНД Костянтин Затулін переконаний, що ті події мають "одіозний вигляд". І матимуть негативні наслідки не тільки для Білорусі, а й для Росії.

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"Одіозна історія", в якій "Лукашенко запозичився у Росії"

Російський парламентар Затулін поговорив із місцевими журналістами про ситуацію в Білорусі. Мовиться про термінову посадку літака Ryanair, який летів у Литву, і затримання його пасажира – опозиційного блогера Романа Протасевича.

Що стосується цієї історії – вона має досить одіозний вигляд. Звичайно, як мені здається, вона створює проблеми не тільки для Білорусі, але і для Росії,

– заявив Костянтин Затулін.

Він пояснив, що Росію у світі "сприймають як захисницю інтересів Білорусії" – і загалом, і "в ситуації, яка виникла". За цих обставин самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре "запозичився у Росії".

"Спосіб, який у цьому випадку продемонстрували, посилює проблему в міжнародному плані. І надає прекрасну нагоду для всіх, хто критикує порядки Білорусії, а заодно і порядки в Росії", – сказав депутат.

"Це спробують проти нас використовувати", – переконаний він. Так що "Олександр Лукашенко вкотре запозичився у Росії своїми діями". Вочевидь, у Затуліна немає сумнівів, що саме Лукашенко цю ситуацію створив.

Затримання Протасевича після екстреної посадки літака Ryanair у Мінську: що слід пам'ятати

23 травня в Мінську екстрено посадили літак Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни – Вільнюс. Причиною назвали загрозу вибуху , до якої начебто причетний палестинський рух ХАМАС.

, до якої начебто причетний палестинський рух ХАМАС. Та після посадки загрози не виявили, натомість білоруські силовики схопили засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту.

засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту. Подія спричинила гучний резонанс у світовій спільноті. У Європейському Союзі вже заборонили білоруським авіакомпаніям літати на свою територію, а європейським компаніям рекомендували не літати над Білоруссю.

Тут детальніше Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію