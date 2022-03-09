Навіть в умовах війни українці переважно почувають себе в безпеці
Джерело:Info Sapiens
Info Sapiens для Британського дослідницького агентства OРБ провели всеукраїнське національне репрезентативне опитування. Українці переважно відповідали, що почуваються в безпеці.
Опитування відбулося з 3 по 4 березня. Зазначили, що 34% українців почуваються в небезпеці вдень, а 50% – вночі.
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Скількох українців опитали
Водночас 61% людей відчувають безпеку вдень, а 46% вночі. З них 51% хвилюються, що може закінчитись їжа, а 39% – вода. Загалом вибірка дослідження складає 1024 респонденти.
Чи почуваються українці в безпеці / Інфографіка Info Sapiens
На що готові українці заради закінчення війни / Інфографіка Info Sapiens
Українці готові чинити опір
Проти російських окупантів 67% українців готові особисто чинити збройний опір. Серед них є 78% чоловіків та 59% жінок.
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