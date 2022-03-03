Навіть якщо ви зруйнуєте всі собори і церкви, ви не зруйнуєте нашу віру, – Зеленський

Росія нещадно скидає снаряди на українські військові та державні об'єкти, житлові будинки та церкви. Проте, як наголосив Володимир Зеленський, це не зруйнує віри в перемогу України.

Володимир Зеленський під час брифінгу додав, що всі собори Україна точно відновить, щоб жодного сліду війни там не залишилося.

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Окрім того, після війни в Україні відновлять кожен будинок та кожну вулицю.

Бо навіть якщо ви зруйнуєте всі українські собори та церкви в Україні, ви не зруйнуєте нашої щирої віри в Україну, віри в бога, віри в людей,

– заявив президент.

Також Зеленський порадив росіянам вчити слова "репарація" та "контрибуція". "Ви відшкодуєте нам усе, що зробили проти нашої держави, в повному обсязі", – додав він.

Володимир Зеленський наголосив, що тих, хто загинув за Україну, ми не забудемо.

Додамо, що Росія продовжує спроби захопити українські території, проте їй це не вдається. Президент України каже, що на жодному стратегічному напрямку у росіян немає успіху.

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