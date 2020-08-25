Верховна Рада підтримала угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо отримання 450 мільйонів та 50 мільйонів євро на дорожні проєкти.

Гроші, зокрема, спрямують на будівництво 35 кілометрів північної об'їзної дороги Львова. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.

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"Нарешті навколо Львова буде повноцінна, кільцева об'їзна дорога, яка, зокрема, розвантажить місто", – наголосив Садовий.

Як відомо, за ці гроші також буде відремонтовано 314 кілометрів автодороги М-05 Київ – Одеса в частині Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей.



Які дороги ремонтуватимуть та будуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу