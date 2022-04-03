Наводимо жахливий приклад Маріуполя, – голова Донецької ОВА про потребу евакуації

На Донеччині може посилитися наступ ворога, тому звідти щодня вивозять сотні місцевих. Але часто люди не хочуть евакуйовуватися, тому доводиться нагадувати про події в блокадному Маріуполі.

Детальніше про те, як переконують людей не залишатися на небезпечній території, розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір Спільного мовника.

Зауважте Україна, Британія та Польща поглиблять співпрацю для розв'язання проблем біженців

Чому людей потрібно вивозити

Кириленко наголосив, що окупант завжди й усюди – лише окупант. Тому не доводиться навіть припускати, що при наступі буде якесь людське ставлення до українського народу.

Я завжди нагадую – чим менше буде людей, тим легше буде захищати територію. Бо ворог саме місцеве населення використовує, щоб досягти своїх зухвалих планів. На жаль, доводиться наводити жахливі приклади того, що відбувається в блокадному Маріуполі,

– сказав посадовець.

Він додав, що без врахування населення Маріуполя, з Донеччини вже вивезли приблизно 140 тисяч людей. Проте, мовляв, є людський фактор, тому часто жителі міст і сіл не хочуть покидати домівки, поки не відчують реальної загрози життю.

Раніше – Макрон поговорив із Путіним і заявив про неможливість евакуації Маріуполя: дивіться відео