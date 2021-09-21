"На**й Україну, не їдьте сюди": на сторінці сестри Сенцова з'явилось неоднозначне повідомлення

Двоюрідна сестра Олега Сенцова опублікувала неочікувану заяву. Наталія Каплан повідомила, що покидає Україну, громадянство якої отримала кілька років тому. До цього вона жила у Москві.

Жінка заявила, що усі 5 років перебування в Україні були для неї пеклом. Водночас вона закликала інших не приїжджати сюди, при цьому – використала лайку.

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На**й Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи та повертаюся додому,

– написала Каплан.

Скоріш за все, говорячи про дім, вона має на увазі Росію. Адже раніше Каплан була громадянкою саме цієї країни, а українське громадянство сестра Сенцова отримала лише у 2019 році.

Згодом на сторінці Каплан з'явився новий допис. "Україна посилала мене на**й 5 років, а я всього лише пост у ФБ написала. Так відпишіться ви вже. Не сц*ть, Путіну не продамся, він для мене ворог набагато довше, ніж для України", – уточнила жінка.

Як відреагували у мережі

Користувачі мережі спантеличені дописом сестри Сенцова. Багато людей висловили припущення, що сторінку журналістки могли взламати. Втім, у коментарях вона відповіла, що це не так. "Мене не взламали. Але я тут буквально вмираю. Не можу тут жити. І хай це буде для українців доказом, що не брати", – мовиться у повідомленні. Коли її запитала, чи спілкувалася вона про це із братом, та відповіла: "На**й брата".

Ми не можемо стверджувати, що допис написаний саме Каплан. Якщо з'явиться нова інформація ми додамо її у новину. Сам Сенцов поки що ніяк не відреагував на слова сестри.

Оскільки слова Каплан свідчать про те, що вона повертається у Росію, у коментарях її також застерігають, що там може бути небезпечно – як сестрі Сенцова та представниці ЛГБТ-спільноти. "Якщо не подобається в Україні, спробуйте сусідні країни", – порекомендували їй.

"У Росії тобі кришка, ти й сама знаєш. Довго впрягалась за іншу людину, для себе нічого не робила, зараз все втратило сенс. Сподіваюся, тобі допоможуть", – пишуть у соцмережі. Чимало людей обурені лайливими словами Каплан про Україну, про що їй і пишуть у відповідь на допис.

До Каплан звернулася мати доньки Сенцова

Цікаво, що на слова Каплан відреагувала Юлія Бабич, яка є матір'ю третьої дитини Олега Сенцова. "Пост видаляємо. "На**й брата" залишаємо. Але окрім брата в Україні ще є маленька родичка", – написала вона. Й додала, що залюбки дасть гроші у борг, якщо для Каплан так буде комфортніше, й також запропонувала допомогу з житлом.



Мати доньки Сенцова звернулася до Каплан / Скриншот

Що ще пишуть люди:

"Поки не буде відео та/або підтвердження від Oleg Sentsov вважатиму, що сторінку зламано. Реагувати покищо не бачу сенсу";

"Ти могла б написати: "Я їду на**й з України", і ми б до цього факту поставилися з розумінням";

"Зате в РФ з флеш-роялем із комуністів та чекістів на виборах в Госдуму все супер";

"Не дивуюсь такій реакції. Українська бюрократія кого хочеш доведе, а в сфері роботи з іноземцями – тим більше";

"Ви – найбільше розчарування за останні багато років. Мені навіть нічого вам сказати. Це плювок в обличчя".

"Я переплутала туризм з еміграцією"

Згодом у коментарях до цього неоднозначного допису Каплан вирішила пояснити ще кілька нюансів. Зокрема – звернулася до тих, хто у коментарях згадує про Сенцова та неї як його сестру. Журналістка підкреслила, що вони – лише двоюрідні родичі. Мовляв, брату була потрібна допомога, вона допомогла й на цьому все. "Він мені нічого не винен, я поки у нього позичила, але я віддам. Якби на його місці був хтось інший із знайомих, я б теж "впряглася". На цьому крапка. Просто відписуйтеся, мені реально по**й на негативні коменти", – зазначила Каплан.

Для тих, хто в танку: Україна не Росія, а я переплутала туризм з еміграцією. Я не впоралася, я не змогла. Більше не можу,

– підкреслила вона.

"Просто від'ї**ться, мені більше нічого віддати. У мене тут немає нічого, взагалі нічого. Там я хоча б жила. Так, було боляче, але я жила, а тут просто задихаюся. Але це не ваша проблема і не ваша вина, просто я не впоралася", – пояснила свої слова журналістка.