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      Найбагатші українці: до рейтингу потрапили чесні бізнесмени з хорошою репутацією

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      Інтерв'ю зі журналістом-розслідувачем Іваном Верстюком
      Інтерв'ю зі журналістом-розслідувачем Іваном Верстюком / 24 канал

      Останні рейтинги найбагатших українців показали, що олігархи робили свій капітал за допомогою дружби з першими особами та за допомогою корупційних схем. Проте серед списку можна знайти з два десятки людей – бізнесменів з хорошою репутацією, які заробили гроші чесним шляхом і в конкурентному середовищі.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Іван Верстюк.

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      За його словами, сьогодні в Україні зростає торгівля споживчими продуктами, і тому, наприклад, статки Володимира Костельмана, власника відомої мережі супермаркетів "Сільпо", зросли на 18 %.

      костельман
      Володимир Костельман

      Ще більше зріс інтернет-магазин "Розетка", власник якого – Владислав Чечьоткін. Вони збільшили статки на 120 %.

      Це говорить про те, що українці активно купують. Ми знаємо, що в країні досить висока інфляція – 9 %. А коли така висока інфляція, люди хочуть одразу побільше купити, а не заощаджувати гроші, тому що вони дешевшають і втрачають свою вартість,
      – наголосив Іван Верстюк.

      верстюк
      Владислав Чечьоткін

      Також журналіст відзначив стрімке зростання "Нової пошти". Це найбільший приватний логістичний оператор, яким володіють В'ячеслав Клімов та Володимир Поперешнюк.

      "Ми їм нарахували по 100 мільйонів доларів статків. Я нещодавно мав довгу розмову з Клімовим. Він зізнався, що "Нова пошта" наростила виручку до 10 мільярдів гривень. Це дуже серйозний показник. Зростання поштових відправлень у них цього року сягає 30 %. Це дуже велика і дуже гарна динаміка. Це бізнес, який був побудований з нуля. Який був побудований без податкових чи інших субсидій та дотацій, без лоббі у Верховній Раді, без перемоги на приватизаційних аукціонах", – розповів Іван Верстюк.

      Журналіст-розслідувач наголосив, що разом зі зростанням таких компаній, збагачується і вся країна.

      клімов поперешнюк
      В'ячеслав Клімов та Володимир Поперешнюк

      До слова, варто зауважити, що "Нової пошти" взагалі не було в торішньому рейтингу. І цікаво, що таке зростання не залишилося поза увагою правоохоронців-рекетирів. Наїзд на компанію "Нова пошта" закінчився нічим, хоча обшуки відбувалися по всій країні. Тоді українська спільнота і громадськість активізувалися, зокрема, в інтернеті на захист "Нової пошти".

      Нагадаємо, 14 червня 2018 року ГПУ закрила справу щодо "Нової пошти". Кримінальне провадження щодо діяльності логістичного оператора "Нова пошта" було закрито через відсутність складу злочину.

      Теги: Новини України Новини політики Бізнес Гроші Компанії і ринки Нова пошта Міністерство економічного розвитку і торгівлі
      Джерело: 24 канал
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