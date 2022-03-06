Найбільш небезпечні напрями на Київщині

Окупанти не перестають цинічно обстрілювати міста Україні. Це стосується і Київської області, адже ворог намагається захопити столицю. Тому деякі райони та напрями залишають небезпечними.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про найнебезпечніші напрями на Київщині. Мова йде про Житомирську трасу, напрям міст Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів Бучацького району та північ Вишгородського району.

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Кулеба повідомив, що загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру. По всій області постійно лунають сирени через можливий авіаналіт.

Яка ситуація в інших районах Київщини

По всій території області триває боротьба з диверсійними групами. Обласна та місцева влада готова провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги в найтяжчих напрямках. Це буде можливо зробити тільки тоді, коли буде оголошено режим тиші. Гуманітарна допомога направляться у всі 7 районів Київщини.

Влада робить все необхідне для контролю складної ситуації в області.

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