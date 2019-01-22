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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Найбільша проблема ЄС – це вплив "російської демократії", – Єврокомісія

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      Юркі Катайнен назвав основну проблему Євросоюзу
      Юркі Катайнен назвав основну проблему Євросоюзу / europarl.europa.eu

      Основною проблемою для Європейського Союзу залишається "російський тип демократії", який обирають деякі країни ЄС. Наприклад, Польща, Угорщина і Румунія, які не підтримують ліберально-демократичного шляху розвитку держави.

      Про це розповів віце-президент Єврокомісії з питань ринку праці, зростання, інвестицій і конкуренції Юркі Катайнен у інтерв'ю для телеканалу CNBC.

      Читайте також: Росія розглядає можливість виходу з Ради Європи, – МЗС РФ

      Катайнен зазначив, що Європейський Союз наслідує принципи ліберальної демократії, основною цінністю якої є верховенство права. Однак не всі політичні лідери країн Євросоюзу поважають таку форму суспільно-політичного ладу.  

      Такі політики вважають, що "демократія російського типу набагато краще ліберальної демократії". Через це перед Брюсселем виникають нові політичні завдання,
      – зазначив віце-президент Єврокомісії. 

      Юркі Катайнен додав, що на Заході Росію вважають країною авторитарного стилю. Кремль також звинувачують у створенні та підтримці популістських, антиєвропейських партій у Європі. 

      Нагадаємо, що за словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, увесь світ вважає Російську Федерацію країною-агресоромПро це він заявив на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році. Також Клімкін назвав 2018-й роком юридичних перемог над Російською Федерацією. 

      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Єврокомісія
      Джерело: 24 Канал
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