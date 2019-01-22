Найбільша проблема ЄС – це вплив "російської демократії", – Єврокомісія

Основною проблемою для Європейського Союзу залишається "російський тип демократії", який обирають деякі країни ЄС. Наприклад, Польща, Угорщина і Румунія, які не підтримують ліберально-демократичного шляху розвитку держави.

Про це розповів віце-президент Єврокомісії з питань ринку праці, зростання, інвестицій і конкуренції Юркі Катайнен у інтерв'ю для телеканалу CNBC.

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Катайнен зазначив, що Європейський Союз наслідує принципи ліберальної демократії, основною цінністю якої є верховенство права. Однак не всі політичні лідери країн Євросоюзу поважають таку форму суспільно-політичного ладу.

Такі політики вважають, що "демократія російського типу набагато краще ліберальної демократії". Через це перед Брюсселем виникають нові політичні завдання,

– зазначив віце-президент Єврокомісії.

Юркі Катайнен додав, що на Заході Росію вважають країною авторитарного стилю. Кремль також звинувачують у створенні та підтримці популістських, антиєвропейських партій у Європі.

Нагадаємо, що за словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, увесь світ вважає Російську Федерацію країною-агресором. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році. Також Клімкін назвав 2018-й роком юридичних перемог над Російською Федерацією.