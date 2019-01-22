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      Самая большая проблема ЕС – это влияние "российской демократии", – Еврокомиссия

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      Юрки Катайнен назвал основную проблему Евросоюза
      Юрки Катайнен назвал основную проблему Евросоюза / europarl.europa.eu

      Основной проблемой для Европейского Союза остается "российский тип демократии", который выбирают некоторые страны ЕС. Например, Польша, Венгрия и Румыния, которые не поддерживают либерально-демократического пути развития государства.

      Об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии по вопросам рынка труда, роста, инвестиций и конкуренции Юрки Катайнен в интервью для телеканала CNBC.

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      Катайнен отметил, что Европейский Союз следует принципам либеральной демократии, основной ценностью которой является верховенство права. Однако не все политические лидеры стран Евросоюза уважают такую форму общественно-политического строя.

      Такие политики считают, что "демократия российского типа гораздо лучше либеральной демократии". По этой причине перед Брюсселем возникают новые политические задачи,
      – отметил вице-президент Еврокомиссии.

      Юрки Катайнен добавил, что на Западе Россию считают страной авторитарного стиля. Кремль также обвиняют в создании и поддержке популистских, антиевропейских партий в Европе.

      Напомним, что по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, весь мир считает Российскую Федерацию страной-агрессором. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году. Также Климкин назвал 2018-й годом юридических побед над Российской Федерацией.

      Теги: Новости Украины Евросоюз Еврокомиссия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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