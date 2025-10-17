Криптобіржі вже намагаються допомогти постраждалим трейдерам, але головне питання залишається відкритим: що спричинило цей крах та чого очікувати далі? Більше про це читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Що спровокувало обвал?

Різке падіння сталося після заяви президента США Дональда Трампа про введення тарифів у розмірі 100% на товари з Китаю з 1 листопада 2025 року. У момент публікації поста у мережі Truth Social біткойн впав приблизно на 2%. Утім у криптоспільноті подейкують, що обвал пов'язаний із нестачею ліквідності на торгових платформах.

Зокрема, така думка зумовлена тим, що у ніч падіння покупців було замало, тому біржі змушені були примусово закривати великі позиції механізмом Auto-Deleveraging (ADL), щоб уникнути ще більшого хаосу. Це додатково підштовхнуло ціни вниз.

Однак технічні причини обвалу навряд чи мають значення для пересічного користувача. Незмінним залишається сам факт: ринок пережив один із наймасштабніших крахів у своїй історії.

Деталі криптовалютного краху

Найбільший обвал позначився саме на альткоїнах (усі криптовалюти, окрім біткойна). Уночі 10 жовтня біткойн за 15 хвилин знизився з приблизно 115 000 до 102 000 доларів – падіння на 11%. Для першої криптовалюти це не така вже й критична корекція, тим паче подібне траплялося й раніше. Ефіріум у той самий період упав із 3900 до 3400 доларів, тобто приблизно на 14%.

Загалом багато криптовалют втратили від 60 до 80% вартості, що миттєво спричинило паніку серед трейдерів. Обвал відбувся настільки стрімко, що чимало учасників ринку просто не встигли усвідомити, що сталося.

Втім, відновлення виявилося не менш швидким. Уже за кілька годин після різкого падіння більшість альткоїнів зросли більш ніж удвічі від локальних мінімумів. Наприклад:

LINK опускався до 8 доларів, але вже невдовзі подорожчав до понад 17 доларів;

ENA знизився до 0,13 долара, а потім відновився до 0,4 долара;

STRK упав до 0,03 долара і швидко зріс до 0,1 долара.

Це лише декілька прикладів того, як швидко відновилися альткоїни.

Метрики та поведінка інвесторів після краху

Біржовий інвестиційний фонд (ETF)

Перший день початку торгів ETF після обвалу був 13 жовтня. Тоді з біткойн-ETF інвестори вивели понад 326 мільйонів доларів, а з ефіріуму-ETF – майже 430 мільйонів доларів. Втім, вже наступного дня фонди зафіксували приплив на 102 мільйони та 236 мільйонів доларів відповідно. 15 жовтня у біткойн-ETF продовжився відтік, а ефіріум-ETF зафіксували приплив на майже 170 мільйонів доларів, що відображається на ціні активу, яка вже перевищила 4 тисячі доларів.

Приплив стейблкоїнів на криптобіржі

Після краху на криптовалютні біржі надійшло 3,2 мільярда доларів. Показник став одним із найпотужніших за останній місяць, що свідчить про помітне нарощування ліквідності.

Коли трейдери заводять стейблкоїни на біржі, зазвичай свідчить про одразу кілька важливих моментів: зростання ліквідності на ринку, підготовку до великих рухів перед важливими подіями, а також потенційний інтерес до покупки біткойна та альткоїнів.

Що роблять інвестори та які їхні настрої?

Дані свідчать, що серед користувачів, які зберігають від 1 до 1000 біткойну, спостерігається активне накопичення, тоді як великі гравці сповільнили продаж, що свідчить про відновлення довіри, попри нещодавнє падіння.

Крім того, після краху настрої інвесторів досягли найнегативнішого рівня за близько 7 місяців, що вказує на паніку. Проте емоції роздрібних трейдерів часто сигналізують протилежне: розумні гравці купляють біткойн та альткоїни, поки натовп втрачає час.

Що очікувати далі?

Ринок частково відновив позиції після краху, а для біткойна та ефіріума цей обвал виглядає як звичайна корекція в рамках тренду. Ба більше, навіть ті альткоїни, які пішли за негативним сценарієм в момент обвалу, вже повернулися на вищі рівні.

Однак соціальні настрої все ще дуже негативні, а як ми знаємо, паніка роздрібних трейдерів часто виявляється сигналом для протилежного руху ринку. Серед ключових позитивних факторів, які можуть вплинути на ринок до кінця року:

відновлення та покращення відносин між Китаєм і США;

можливе зниження ключової ставки ФРС;

ймовірне схвалення SEC ETF на альткоїни, що відкриє нові можливості для інвесторів.

У підсумку швидке відновлення цін на криптоактиви свідчить про потенціал для подальшого зростання. Це підтверджують як глобальні показники, так і поведінка інвесторів. Водночас слід залишатися обережними та ретельно зважувати ризики перед вкладенням коштів.