Найбільше зараз страждають саме ті регіони, які більш дружно ставились до Росії, – Маляр

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в прямому ефірі розповіла про те, що пояснити логіку і мету Росії і Путіна дуже складно.

За її словами, найбільше зараз страждають саме ті регіони, які, не дивлячись ні на що, дружньо ставились до Росії.

До теми На Україну вже скинули майже 500 крилатих ракет і це 21 століття, – Маляр

Вона розповіла, що гинуть мирні мешканці, зокрема жінки та діти. Але всередині російського телебачення поширюється лише брехлива інформація, начебто нема наказів стріляти в мирних мешканців.

Але це зовсім не так. Дуже важко навіть домовлятись про гуманітарні коридори. Це все недопустимо у 21 столітті у світі, який пережив дві великі світові війни, дві трагедії,

– сказала Маляр.

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